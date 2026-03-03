El Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recorre la historia del arte en México a través del análisis de 90 obras hechas por mujeres artistas. El número 90 no es aleatorio, se decidió esa cantidad de obras para que coincidiera con el número de años de existencia del Instituto.

Este análisis se publica en el libro 90 obras de artistas mujeres en México. 90 años del Instituto de Investigaciones Estéticas y se trata del primer libro sobre mujeres artistas en el país: “Me parece sintomático. Tenemos un montón de trabajo de estudios de género y arte feminista y publicaciones monográficas, pero no una publicación, y menos de carácter divulgativo, que recoja las obras de mujeres artistas en México”, dice Rian Lozano, investigadora del IIE y coordinadora del libro junto con Angélica Velázquez, directora del Instituto. Ambas se especializan en estudios de género, sólo que la primera es experta en arte del siglo XIX y la segunda en arte contemporáneo.

“Tenemos la idea de que la historia del arte tiene que dar necesariamente cuenta de otras formas de producción y rescatar los nombres de las mujeres que siempre estuvieron ahí, ya sea impulsando corrientes artísticas o desviándolas”, comenta Lozano en entrevista.

En el libro se abordan obras de artistas obligadas como Frida Kahlo y María Izquierdo. Hay figuras más contemporáneas como Teresa Margolles, Mónica Mayer y Tania Candiani.

El arte de Ana Gallardo también destaca en la publicación conmemorativa. Foto: IIE

Se escribieron análisis de artistas de distintas técnicas como la fotógrafa Graciela Iturbide, la escultora Geles Cabrera y la diseñadora Clara Porset. Finalmente, también se incluyen nombres como Terry Holiday, artista, vedette e ícono trans en México.

“La selección revela el paso del tiempo y de la idea del libro que queríamos hacer: que ampliara el término de mujer. No estamos pensando en mujeres desde un sentido homogéneo. La obra es súper diversa y tienen nombres que son muy conocidos, a pesar de que las mujeres seguimos subrepresentadas en la historia del arte. Pero tenemos también el análisis de artistas menos conocidas, la primera obra del libro, en términos cronológicos, es un autorretrato de Guadalupe Moncada de 1817, y la última es un performance de 2025 de Nina Hoechtl, ahí te das cuenta de la variedad”, dice Lozano.

En el libro —que no está ordenado cronológicamente, sino alfabéticamente— también hay figuras extranjeras, pero que han desarrollado su producción dentro del país, como Ana Gallardo y Leonora Carrington, o incluso artistas chicanas como Laura Aguilar y Nao Bustamante: “Nos parecía importante que la idea de México, al igual que la idea de mujer, tenía que ser complejizada y sobre todo ampliada”.

La coordinadora de la obra explica que no sólo querían crear un libro que llenara los huecos de la historia del arte en México, sino uno que mostrara que se puede contar de distintas formas, algo que no sólo se refleja en la selección de artistas y obras, sino también en la variedad de autores de los análisis, donde participan los expertos Rita Eder, Sandra Zetina, Deborah Dorotinsky, Cuauhtémoc Medina y Juan Carlos Buenrostro, entre otros.