se ubicó al centro de uno de los rituales más significativos del calendario de la Academia: la llamada “foto de graduación”, en la que posó con los brazos extendidos, de traje con camisa y corbata azul y aquella sonrisa profunda que caracteriza al mexicano.

Cual si fuera el anfitrión de la jornada, el realizador tapatío, cuyo más reciente película, Frankenstein, opta por nueve candidaturas a los de este año, refrendó la imagen de unidad al posar con sus colegas, divertido, a cada paso que daba.

Desde los 80, la tradicional instantánea reúne a directores, actores, guionistas, diseñadores y cineastas de todo el mundo en un mismo encuadre previo al certamen más esperado del cine, que se celebrará el 15 de marzo desde el Dolby Theatre.

La dirección de Guillermo del Toro no figuró entre los nominados, pero Frankenstein, su filme, obtuvo nueve candidaturas, entre ellas Mejor película y Mejor guion adaptado. Fotos: AFP y AP
El tradicional almuerzo regresó al The Beverly Hilton, luego de haber sido cancelado el año pasado por los incendios forestales que afectaron a Los Ángeles.

Por la alfombra desfilaron otras figuras como Teyana Taylor, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Jessie Buckley, Michael B. Jordan, Amy Madigan, Emma Stone, Elle Fanning, Chloé Zhao, Jacob Elordi, Rose Byrne, Yorgos Lanthimos, Wagner Moura y Kate Hudson.

Y en la convivencia estuvieron también algunos ganadores del Oscar, entre ellos, Paul Thomas Anderson y Steven Spielberg, además de Diane Warren, Joseph Kosinski, Ejae y Geeta Gandbhir.

Kate Hawley (vestuarista), Alexandre Desplat (compositor), Guillermo del Toro, Tamara Deverell (Directora de arte) y Mike Hill (presentador). Fotos: AFP y AP
Sobriedad

En un salón en el que la mayoría apostó por el traje clásico oscuro, Timothée Chalamet, nominado a Mejor Actor y Mejor Película por Marty Supremo, hizo lo contrario: apareció con un traje azul cobalto de silueta amplia y doble botonadura, pantalón largo y zapatos negros.

Leonardo DiCaprio, también en la contienda por Mejor Actor y como productor en Mejor Película por Una batalla tras otra, eligió la elegancia silenciosa: traje negro cruzado perfectamente estructurado, camisa blanca cerrada hasta el cuello y ausencia total de accesorios.

Para la reunión, Emma Stone, nominada a Mejor Actriz y Mejor Película por Bugonia, reinterpretó el blazer masculino como mini vestido negro de solapa satinada y escote profundo, mientras que su director en el largometraje, Yorgos Lanthimos, contrastó con un traje gris de tweed, amplio y relajado, casi intelectual.

Leonardo DiCaprio obtuvo la octava nominación en su carrera, esta vez va en la de Mejor actor. Fotos: AFP y AP
Jacob Elordi, quien recibió su primera nominación como actor por Frankestein, apostó por la pulcritud: traje negro de líneas limpias, camisa blanca y corbata delgada a rayas con guiño noventero.

Y Kate Hudson, nominada como Mejor Actriz por Song Sung Blue, contrastó a la perfección con el dorado del fondo en un vestido rojo midi estructurado, acompañado de guantes negros tipo ópera que evocaban el glamour clásico de Hollywood.

Jacob Elordi está nominado en la categoría de Mejor actor de reparto por Frankenstein. Fotos: AFP y AP
