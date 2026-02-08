Los pronósticos se hicieron buenos y Paul Thomas Anderson, realizador de “Una batalla tras otra”, dio un paso seguro para la obtención del Oscar luego de que esta noche fue galardonado con el premio de la Directors Guild of America, al cual también optaba el mexicano Guillermo del Toro por su “Frankenstein”.

La DGA, por sus siglas, es el sindicato que aglutina no solo a cineastas de EU, sino también extranjeros que han dirigido producciones de ese pais. Y es prácticamente un fuerte termómetro para saber quien ganaría el premio de la Academia, el próximo 15 de marzo.

Sólo en ocho ocasiones (de 78) el triunfador del DGA no se ha llevado el Oscar, como fue en el año de 2019, en el que Sam Mendes ganó el premio del Sindicato por “1917”, pero el gran galardón fue para el coreano Bong Joon Ho por “Parásitos”.

“Una batalla tras otra” cuenta la historia de un ex guerrillero (Leonardo Di Caprio) quien es obligado a regresar a la contienda, tras varios años retirado de ella.

Anderson superó en las votaciones a Ryan Coogler, que había llegado por su labor en “Pecadores”, Josh Safdie de "Marty Supreme", Chloe Zhao de "Hamnet" y Del Toro con “Frankenstein”.

Por el Oscar se volverá a medir con la mayoría de ellos, menos el mexicano, cuyo lugar fue tomado por Joachim Trier gracias a “Valor sentimental”.

Cada uno de los nominados recibe una medalla conmemorativa, la cual fue presentada por algún integrante del elenco de la cinta. En el caso de “Frankenstein” tocó a Jacob Elordi quien calificó a Guillermo Del Toro como el mejor amigo que un monstruo puede tener.

Christopher Nolan, presidente de DGA, advirtió en su mensaje que su gremio se encuentra pasando por un momento complicado.

Tan sólo a mediados de mayo, en medio de la amenaza de la IA, comenzaría el sindicato negociaciones con los estudios, casi al mismo tiempo de que los de actores y guionistas arranquen las suyas.

"Esta noche es una celebración de un trabajo extraordinario y debería ser muy alegre, pero quiero empezar reconociendo que nuestros miembros están pasando por momentos muy difíciles. En 2024, nuestro empleo en nuestro gremio bajó alrededor de un 40%, seguido por otro descenso en el 25", dijo Nolan, de acuerdo con un reporte de “The Hollywood Reporter”.

El director de "Oppeheimer" y "Sin origen" aprovechó para bromear con Pam Abdy y Mike de Luca, de Warner Bros, la compañía que pretende ser engullida por Netflix, al decirles que ellos no son quienes se dan cuenta lo que el público quiere ver.

"Los directores somos los narradores, las personas que tenemos que innovar en pantalla y es muy importante que, a medida que nuestra industria avanza, a medida que llegan nuevas tecnologías y formas de distribución, siempre seamos sensibles a cómo se transmiten nuestras voces, cómo podemos transmitir nuestros mensajes”, dijo de acuerdo con el mismo medio.

Los ganadores

Primera Película: Charlie Polinger (“The Plague”)

Documental: Mstyslav Chernov (“2000 meters to Andriivka”)

Serie de Drama: Amanda Marsalis por el episodio “6:00 PM” (“The Pitt”).

Serie de Comedia: Seth Rogen y Evan Goldberg por el episodio “The oner” (“The studio”)

Serie limitada o antología: Shannon Murphy por el episodio “It’s not that serious” (“Dying for sex”)

Película para tv: Stephen Chbosky (“Nonnas”)

Variedades: Liz Patrick (“SNL50: The Anniversary Special”)

Serie Documental y Noticias: Rebecca Miller por “All this filming isn’t healthy” (“Mr. Scorsese”)

Reality: Mike Sweeney por “Austria” (“Conan O’Brien Must Go”)

Deportes: Matthew Gangl por el Juego 7 de la Serie Mundial

