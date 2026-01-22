Las nominaciones al Oscar 2026 ya tienen a sus candidatos para competir por la mejor historia de este año de la industria.

Entre duelos íntimos, paranoia contemporánea, memoria histórica, ciencia ficción incómoda, biografías frenéticas, espionaje político y motores rugiendo a más de 300 km/h, las 10 películas nominadas a Mejor Película dibujan un mapa muy claro de las obsesiones actuales del cine.

Este año, Hollywood apostó por historias que incomodan, que reflexionan y que marcaron la conversación tanto en cines como en plataformas de streaming.

Estas son, una por una, las historias que están compitiendo por el Oscar a Mejor Película, de qué tratan y donde verlas.

"Frankenstein", de Guillermo del Toro

"Frankenstein" no se centra en el terror, sino en la relación entre creador y creación. Foto: Netflix.

Guillermo del Toro convirtió uno de sus proyectos soñados en realidad con esta adaptación fiel de la novela de Mary Shelley. Frankenstein es un drama gótico de ciencia ficción protagonizado por Oscar Isaac como Victor Frankenstein y Jacob Elordi como la Criatura, acompañado por Mia Goth y Christoph Waltz.

La película no se centra en el terror, sino en la relación entre creador y creación, y en las consecuencias éticas, emocionales y morales de “jugar a ser Dios”.

La historia comienza en 1857, cuando Victor es rescatado por una expedición danesa en el Ártico y relata cómo llegó hasta ahí. A partir de ese punto, la cinta se divide en dos grandes bloques narrativos: primero la versión de Victor y después la de la Criatura.

Victor, un cirujano brillante y arrogante marcado por la muerte de su madre y la relación abusiva con su padre, desarrolla una obsesión por vencer a la muerte. Expulsado del colegio de cirujanos por experimentar con cadáveres, acepta el financiamiento de un industrial para continuar sus experimentos en secreto. Con restos de criminales y soldados muertos en la guerra, logra dar vida a un ser de fuerza extraordinaria, pero incapaz de comprender el mundo que lo rodea.

Incapaz de educarlo, Victor comienza a temerle y a maltratarlo, replicando la violencia que vivió en su infancia. Tras un incendio en su laboratorio, la Criatura escapa.

La segunda parte cambia el punto de vista. La Criatura sobrevive, aprende a hablar y leer gracias a un anciano ciego y descubre la verdad sobre su origen. Cuando intenta acercarse a los humanos, es rechazado y atacado. Comprende entonces que está condenado a la soledad eterna.

El enfrentamiento final entre ambos ocurre durante la boda de William y Elizabeth, cuando la Criatura exige que Victor le cree una compañera. La negativa desata una tragedia familiar que empuja a Victor a perseguir a su creación hasta el Ártico.

En el desenlace, ambos se reconocen como “padre” e “hijo” antes de que Victor muera, dejando a la Criatura sola en el mundo.

La película tuvo su estreno en el Festival de Venecia en agosto de 2025 y llegó a Netflix en noviembre, tras un breve paso por salas. Visualmente inspirada en las ilustraciones de Bernie Wrightson, fue reconocida por su ambición estética y su enfoque humano del clásico literario.

Dónde ver: Netflix

"Hamnet", de Chloé Zhao

Jessie Buckley y Paul Mescal protagonizan la película. Foto: Universal Pictures

Ganadora del Globo de Oro a Mejor Película de Drama, esta adaptación de la novela de Maggie O’Farrell se centra en la pérdida de un hijo dentro de la familia de William Shakespeare, pero sin convertir al escritor en protagonista.

Dirigida por Chloé Zhao y coescrita junto a Maggie O’Farrell a partir de su novela, la cinta no es una biografía de William Shakespeare, sino algo mucho más íntimo: la historia de Agnes Hathaway, su esposa, y el duelo por la muerte de su hijo de 11 años.

La película está protagonizada por Jessie Buckley como Agnes Hathaway y Paul Mescal como Shakespeare. Completan el elenco Emily Watson, Joe Alwyn y Noah Jupe, entre otros.

Dónde ver: cines

"Bugonia", de Yorgos Lanthimos

Dirigida por Yorgos Lanthimos y escrita por Will Tracy, "Bugonia" es la versión en inglés de la película surcoreana Save the Green Planet!. Foto: IMDB.

Emma Stone interpreta a una ejecutiva cuya sola presencia desata sospechas extremas. ¿Está todo en su cabeza o el mundo realmente esconde algo?

Dirigida por Yorgos Lanthimos y escrita por Will Tracy, Bugonia es la versión en inglés de la película surcoreana Save the Green Planet! (2003).

Protagonizada por Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone y Aidan Delbis, la historia parte con Michelle Fuller, directora ejecutiva de la farmacéutica Auxolith, es secuestrada por Teddy Gatz, un empleado obsesionado con teorías conspirativas, y su primo Don.

Teddy está convencido de que Michelle no es humana, sino miembro de una raza alienígena conocida como los “andromedanos”, responsables según él, de la desaparición de las abejas, la destrucción de comunidades y la manipulación silenciosa de la humanidad.

La encierran en el sótano de su casa, la rapan y la cubren con crema antihistamínica para evitar que envíe señales de auxilio extraterrestres. Teddy le da cuatro días para que organice un encuentro con el supuesto emperador andromedano antes de un eclipse lunar.

A través de flashbacks, se revela que la madre de Teddy quedó en coma tras participar en un ensayo clínico de Auxolith, lo que alimenta su obsesión.

Dónde ver: Prime Video con opción de renta y algunas salas de cine

"Marty Supreme", de Josh Safdie

Crédito: Especial

Dirigida por Josh Safdie y coescrita con Ronald Bronstein, Marty Supreme es una comedia dramática deportiva ambientada en la década de 1950 y protagonizada por Timothée Chalamet.

La película está inspirada libremente en la vida del jugador estadounidense de tenis de mesa Marty Reisman, pero evita el biopic tradicional para construir un retrato caótico, excesivo y profundamente humano.

Chalamet interpreta a Marty Mauser, un vendedor de zapatos en Nueva York que sueña con convertirse en campeón mundial de tenis de mesa y llevar el deporte al centro de la atención mediática en Estados Unidos. Su obsesión por competir en el Abierto Británico lo lleva a robar dinero del negocio familiar, huir a Londres y sumergirse en una cadena de decisiones impulsivas que mezclan ambición, fraude, romance y crimen.

En Londres conoce a Kay Stone (Gwyneth Paltrow), una ex actriz casada con un magnate, y se enfrenta a su mayor frustración deportiva al perder la final contra un jugador japonés que utiliza una técnica revolucionaria.

"Marty Supreme" tuvo su estreno mundial como “proyección secreta” en el Festival de Nueva York el 6 de octubre de 2025 y se estrenó comercialmente en Estados Unidos el 25 de diciembre bajo el sello de A24. Fue incluida entre las diez mejores películas del año por el American Film Institute y el National Board of Review.

Dónde ver: salas de cine

"One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson

Leonardo DiCaprio en "One Battle After Another". Foto: Vía Youtube Warner Bros.

Dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson, One Battle After Another está basada en la novela Vineland de Thomas Pynchon.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Chase Infiniti, la historia se mueve entre dos tiempos: la radicalidad revolucionaria de los años setenta y sus consecuencias dieciséis años después, cuando los ideales se han convertido en paranoia, persecución y secretos familiares.

DiCaprio interpreta a “Ghetto” Pat Calhoun quien más tarde vive bajo la identidad falsa de Bob Ferguson, miembro de un grupo de extrema izquierda llamado Los Franceses 75. Junto a Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), su pareja y compañera de militancia, participa en actos violentos contra instituciones del Estado.

Cuando Perfidia es arrestada tras un asalto, negocia su libertad entregando información sobre sus compañeros a cambio de protección. Esa traición permite al oficial Steven J. Lockjaw (Sean Penn) perseguir y ejecutar a los miembros del grupo. Perfidia desaparece y Pat huye con su hija pequeña bajo identidades robadas.

Años después, Bob vive aislado en una ciudad santuario de California, convertido en un hombre paranoico y dependiente de sustancias, mientras su hija Willa crece creyendo que su madre fue una heroína revolucionaria.

La tensión regresa cuando Lockjaw, ahora convertido en una figura poderosa dentro de las agencias de seguridad de Estados Unidos y vinculado a una sociedad supremacista, reaparece decidido a borrar cualquier rastro de su pasado, incluida la existencia de Willa.

A partir de ahí, la película se convierte en una persecución que mezcla espionaje, violencia política, milicias extremistas y revelaciones familiares. Willa descubre que su madre no fue la figura idealizada que conocía y que su propia identidad está ligada a una historia de traición, manipulación y secretos de Estado.

Dónde ver: HBO Max

"Sentimental Value", de Joachim Trier

La película es protagonizada por Stellan Skarsgård y Elle Fanning. Foto: IMDB.

Dirigida por Joachim Trier y escrita junto a Eskil Vogt, Sentimental Value (Affeksjonsverdi) es un drama noruego que explora cómo el pasado familiar, el arte y la memoria se entrelazan cuando un padre intenta reparar, demasiado tarde, el vínculo con sus hijas.

La historia sigue a las hermanas Nora (Renate Reinsve), una actriz que sufre ataques severos de pánico escénico, y Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), historiadora y madre de familia, quienes se reencuentran con su padre Gustav Borg (Stellan Skarsgård), un reconocido director de cine que estuvo ausente gran parte de sus vidas.

Tras la muerte de su madre, Gustav regresa a Oslo con la intención de recuperar la casa familiar, un lugar cargado de historia que ha pertenecido a su linaje por generaciones. Sus hijas lo reciben con resentimiento pues recuerdan su alcoholismo, su abandono y su incapacidad para conectar emocionalmente con ellas.

En paralelo, Gustav intenta levantar su nuevo proyecto cinematográfico, inspirado en la vida de su propia madre, integrante de la resistencia noruega durante la ocupación nazi, quien se suicidó en esa misma casa cuando él era niño. Su plan es rodar la película ahí y recrear esa escena como clímax del filme. Quiere que Nora interprete el papel principal, pero ella se niega siquiera a leer el guion.

Ante la negativa, Gustav contrata a una estrella estadounidense, Rachel Kemp (Elle Fanning), cuya presencia consigue financiamiento de Netflix. Sin embargo, la producción se vuelve caótica: Rachel percibe que el proyecto en realidad gira alrededor de la relación no resuelta entre Gustav y Nora, y termina abandonando la película.

Es Agnes quien, al revisar archivos históricos sobre su abuela, entiende que el guion no solo habla del pasado, sino que es una confesión emocional del padre sobre su fracaso como figura paterna. Convence a Nora de leerlo. Al hacerlo, Nora acepta participar.

Sentimental Value tuvo su estreno mundial en competencia oficial en el Festival de Cannes 2025, donde ganó el Gran Premio del Jurado.

En la temporada de premios, obtuvo nueve nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz para Reinsve y Mejor Actor de Reparto para Skarsgård, quien ganó el Globo de Oro en esa categoría.

Dónde ver: salas de cine

"Train Dreams", de Clint Bentley

"Train Dreams", de Clint Bentley. Foto: Netflix via AP.

Joel Edgerton interpreta a Robert Grainier, un huérfano que llega de niño a Idaho en los trenes del Great Northern Railway y cuya vida queda ligada para siempre al paisaje rural del noroeste estadounidense. La película sigue su crecimiento, su matrimonio con Gladys (Felicity Jones), el nacimiento de su hija y los trabajos duros que desempeña en la construcción ferroviaria y la tala de bosques.

A través de estas experiencias, Robert presencia episodios que revelan el lado más áspero del país: violencia racial contra trabajadores chinos, muertes accidentales en los campamentos madereros, pobreza tras la Primera Guerra Mundial y la transformación paulatina del trabajo manual por la modernización.

El punto de quiebre llega cuando, tras una temporada de trabajo, Robert regresa a casa y encuentra su cabaña destruida por un incendio forestal, con su esposa e hija desaparecidas. Desde entonces, la película se convierte en el retrato de una soledad persistente: Robert reconstruye su hogar, pero vive con la sensación constante de que sus seres queridos aún habitan el bosque.

Con el paso de las décadas, el mundo cambia a su alrededor, nuevas tecnologías, nuevas generaciones, nuevas formas de vida, mientras él permanece anclado a ese territorio y a sus recuerdos. La narración en off de Will Patton acompaña este viaje interior, que culmina con la imagen de que ya anciano, Robert decide volar en una avioneta y, en ese momento suspendido en el aire, siente por primera vez que todo en su vida tiene sentido.

"Train Dreams" tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance el 26 de enero de 2025. Llegó a cines selectos en Estados Unidos el 7 de noviembre y debutó en streaming por Netflix el 21 de noviembre. Fue incluida entre las diez mejores películas del año por el American Film Institute y el National Board of Review, y recibió cuatro nominaciones al Oscar, incluida Mejor Película.

Dónde ver: Netflix

"The Secret Agent", de Kleber Mendonça Filho

Escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho, "The Secret Agent" (O Agente Secreto) es un thriller político de corte neo-noir ambientado en 1977, en los últimos años de la dictadura militar en Brasil. La película está protagonizada por Wagner Moura, acompañado por Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone y Udo Kier en su último papel cinematográfico.

La historia sigue a Armando,quien se hace llamar Marcelo, un profesor universitario especializado en tecnología que huye de São Paulo hacia Recife tras entrar en conflicto con un empresario vinculado al régimen. Bajo una identidad falsa, intenta pasar desapercibido en una pensión que acoge a perseguidos políticos, exiliados y marginados, mientras busca información sobre la desaparición de su madre años atrás.

La tensión aumenta cuando descubre que fue localizado por sicarios contratados por ese empresario. En paralelo, la aparición de restos humanos dentro de un tiburón capturado en la costa, una noticia que se filtra a la prensa y que funciona como metáfora del terror soterrado que atraviesa al país.

La historia se conecta con el presente a través de una investigación posterior sobre el caso de Armando. Décadas después, su hijo ya adulto recibe archivos que reconstruyen lo ocurrido en 1977, enfrentándolo a una memoria que él había preferido no revisar.

La película tuvo su estreno mundial en la competencia oficial del Festival de Cannes 2025, donde recibió una ovación de 13 minutos y se convirtió en la cinta más premiada del certamen. Mendonça Filho ganó Mejor Director y Wagner Moura obtuvo el premio a Mejor Actor, convirtiéndose en el primer brasileño en lograrlo. También recibió el Premio FIPRESCI y el Art House Award.

En los Globos de Oro 2026, fue la primera producción brasileña nominada a Mejor Película Dramática y Moura ganó como Mejor Actor. Brasil la seleccionó como su candidata oficial al Oscar a Mejor Película Internacional, donde además alcanzó la preselección en la nueva categoría de Mejor Casting.

Dónde ver: próximamente en salas de cine

"F1", de Joseph Kosinski

Brad Pitt, Joseph Kosinski, Kerry Condon, Damson Idris y Jeremy Kleiner, el elenco de "F1" en la CDMX. Foto: Fernanda Rojas.

Dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) y escrita por Ehren Kruger, F1 es una película deportiva realizada en colaboración directa con la FIA y el campeonato real de Fórmula 1. Protagonizada por Brad Pitt —quien también funge como productor— junto a Damson Idris, Kerry Condon y Javier Bardem, la cinta combina espectáculo en pista con un drama sobre segundas oportunidades.

Pitt interpreta a Sonny Hayes, un expiloto estadounidense que compitió en la Fórmula 1 en los años noventa hasta que un grave accidente truncó su carrera. Treinta años después, vive como corredor nómada y taxista en Nueva York, arrastrando adicciones, fracasos personales y la sensación de no haber cumplido su potencial.

Su antiguo compañero de equipo, Rubén Cervantes (Bardem), ahora dueño del modesto equipo APXGP, lo convence de regresar a la Fórmula 1 para salvar a la escudería, que está al borde de la venta si no consigue una victoria antes de que termine la temporada.

En el equipo conoce a Joshua “Noah” Pearce (Damson Idris), un piloto joven, talentoso y arrogante que ve a Hayes como una amenaza más que como un aliado.

La película se rodó durante fines de semana reales de Grandes Premios en 2023 y 2024, integrando a pilotos y escuderías reales en las escenas de carrera. Se estrenó en junio de 2025 y recaudó más de 630 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en el mayor éxito comercial en la carrera de Brad Pitt.

Dónde ver: Apple TV

"Sinners", de Ryan Coogler

Michael B. Jordan interpreta a Smoke en el filme. Foto: Warner Bros

Escrita, producida y dirigida por Ryan Coogler, Sinners es una película de terror ambientada en el Mississippi Delta durante la era de las leyes Jim Crow. Protagonizada por Michael B. Jordan en un doble papel, la historia mezcla horror sobrenatural con memoria histórica y cultura afroamericana.

Jordan interpreta a los gemelos Elijah “Smoke” y Elias “Stack” Moore, veteranos de la Primera Guerra Mundial que regresan a su pueblo natal en 1932 con dinero robado en Chicago para abrir un juke joint, un espacio musical y de reunión para la comunidad negra local.

A ellos se suma su primo Sammie, un joven guitarrista y cantante de blues cuyo talento musical se convierte en el corazón espiritual del lugar. Sin embargo, durante la noche de inauguración, su música “invoca” sin saberlo fuerzas sobrenaturales que atraen a Remmick, un vampiro de origen irlandés que se esconde en la zona junto a seguidores Los vampiros no pueden entrar al local sin ser invitados, pero manipulan a los personajes hasta provocar que uno de ellos les abra la puerta. A partir de ahí, la película se convierte en una batalla por sobrevivir hasta el amanecer.

Estrenada el 18 de abril de 2025 por Warner Bros., Sinners fue un éxito crítico y comercial, con más de 368 millones de dólares en taquilla mundial frente a un presupuesto cercano a los 100 millones. Fue incluida entre las diez mejores películas del año por el American Film Institute y el National Board of Review y rompió un récord histórico al recibir 16 nominaciones al Oscar, la mayor cantidad para una sola película en la historia de la Academia.

Dónde ver: HBO Max

