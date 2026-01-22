Más Información

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

“El adiós”, teatro del absurdo contra la violencia

"Sinners" de Ryan Coogler lidera nominaciones al Oscar con 16, la mayor cantidad en la historia.

La épica vampírica impregnada de blues de Ryan Coogler, "Sinners" ("Pecadores"), lideró todas las películas con 16 nominaciones para la edición 2026 de los Premios de la Academia el jueves, estableciendo un récord para la mayor cantidad en la historia de los Oscar.

Los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas colmaron a "Sinners" con más nominaciones de las que jamás habían otorgado antes, rompiendo la marca de 14 nominaciones establecida por "All About Eve" ("La malvada"), "Titanic" y "La La Land".

Junto con mejor película, Coogler fue nominado a mejor director y mejor guion, y la estrella de doble función Michael B. Jordan fue recompensado con su primera nominación al Oscar, como mejor actor.

La saga revolucionaria padre-hija de Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another" (“Una Batalla Tras Otra”), la favorita previo a las nominaciones, quedó en segundo lugar con 13 menciones.

Cuatro de sus actores, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn, fueron nominados, aunque la recién llegada Chase Infiniti quedó fuera de la categoría de mejor actriz.

