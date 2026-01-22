Más Información

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

“El adiós”, teatro del absurdo contra la violencia

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas da a conocer la lista de nominados a los Premios Oscar 2026, los galardones más prestigiosos del cine; los ganadores se darán a conocer en la gala de la edición 98 prevista para el 15 de marzo.

El triunfo en los Globos de Oro de "El agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, como mejor película internacional y mejor actor para Wagner Moura, despeja su camino hacia los Oscar y confirma el buen momento del cine brasileño, que ve cómo podría repetir el triunfo del año pasado de "Aún estoy aquí".

"El agente secreto" ya está entre los 15 filmes seleccionados por la Academia de Hollywood en las llamadas shortlists (listas cortas), que reducen el número de contendientes en algunas categorías.

