El nombre de Guillermo del Toro, como muchos esperabana, volvió a aparecer en la lista que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas este 22 de enero: su versión de Frankenstein figura entre las producciones con mayor presencia en las nominaciones a la 98ª edición de los Premios Oscar 2026.

La película, basada en la novela de Mary Shelley y reinterpretada desde la mirada autoral del cineasta mexicano, competirá en nueve categorías, incluyendo las más relevantes de la noche.

Lee también: "Sinners" de Ryan Coogler lidera nominaciones al Oscar 2026 con 16, la mayor cantidad en la historia

Las nueve categorías en las que compite Frankenstein en los Oscar 2026

La Academia reconoció a la cinta en apartados que abarcan actuación, dirección, guion y rubros técnicos clave. Estas son las categorías:

Mejor Película

Mejor Dirección — Guillermo del Toro

Mejor Actor de Reparto — Jacob Elordi

Mejor Guion Adaptado

Mejor Diseño de Producción

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Banda Sonora

Mejor Casting (categoría que se entrega por primera vez en la historia del Oscar)

Contra qué películas compite en Mejor Película

En la categoría principal, "Frankenstein" se enfrentará a un grupo de títulos que han dominado la temporada de premios:

Bugonia

F1

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Sentimental Value

Pecadores

Sueño de trenes

Jacob Elordi, nominado por interpretar al “monstruo”

Uno de los reconocimientos más comentados fue la nominación de Jacob Elordi como Mejor Actor de Reparto por su papel como la criatura.

En esta categoría competirá con:

Sean Penn — Una batalla tras otra

Benicio del Toro — Una batalla tras otra

Paul Mescal — Hamnet

Stellan Skarsgård — reciente ganador del Globo de Oro

Aunque parte de la novela original de Mary Shelley, la versión de Del Toro propone una lectura centrada en la identidad, el rechazo y la humanidad del personaje creado por Víctor Frankenstein.

Esa reinterpretación permitió que la película trascendiera el género de horror y se posicionara como una obra dramática y visualmente ambiciosa.

Estas nominaciones se suman a un historial del director mexicano en el Oscar, la primera en 2006 por El laberinto del fauno (Guion Original), la segunda en 2018 en donde fue ganador de Mejor Película y Mejor Director por La forma del agua y en 2023 que fue ganador de Mejor Película Animada por Pinocho

La ceremonia de la 98ª edición se realizará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood. Será conducida nuevamente por Conan O’Brien y transmitida en Estados Unidos por ABC.

Este año se entregarán premios en 24 categorías y, por primera vez, se incluirá el Oscar a Mejor Casting.

Lee también: ¿Quién es José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026?

rad