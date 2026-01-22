Más Información

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

“El adiós”, teatro del absurdo contra la violencia

“El adiós”, teatro del absurdo contra la violencia

José Antonio García, quien opta por el tercer Oscar de su carrera en la categoría de sonido por su trabajo en “Una batalla tras otra”, llegó a EU hace casi 40 años.

El sonido es la categoría que reconoce la grabación más fina en un filme, es decir, el que tiene mejor división e integración de sonidos, el que elimina desde el set cualquier ruido ajeno y que la voz se escuche en sintonía.

En 1989, época en la que se producía poco cine para la pantalla grande en México, se aventuró a probar suerte en Hollywood. Por su apellido muchos le preguntaban si sabía inglés y él asentía, aunque no fuera del todo cierto.

Y comenzó en la serie “Cuentos desde la cripta” y luego “Critters 3 y 4” que le dio cierto nombre. Pero fue cuando su amigo Alfonso Cuarón, a quien había conocido años antes y que también se había ido a la Meca del Cine, lo convocó para “La princesita”.

Lee también:

Después vino con el mismo realizador “Y tu mamá también” que dio la vuelta al mundo y lo colocó en otro ámbito.

García, a quien se le conoce como “El Tiburón”, comenzó a hacer nombre. Y de pronto ha sido reclutado para cintas como “Super Agente 86”, “El solista”, “Los juegos del hambre”, “Zully: hazaña en el Hudson” y “Avengers”, título último que le causó problemas porque el sonido de las armaduras era excesivo.

Lee también:

Es la tercera vez que buscará la estatuilla de la Academia, pues en 2013 fue considerado por su trabajo en “Argo”, dirigida por Ben Affleck y en 2019 por su labor en “ROMA”, de Cuarón.

En México sólo ha obtenido un premio Ariel por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, siendo precisamente por “ROMA”.

Em 2007 estuvo nominado al BAFTA por “Babel” y lo ha estado en tres ocasiones por la Asociación de Sonido de EU por la misma cinta, “Iron Man 3” y “Sully: hazaña en el Hudson”.

Por “Una batalla tras otra” contendió por el Critic Choice Award, el cual terminó ganando “F1”.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Le decía lo mismo a todas”: exnovia de Peso Pluma responde a Kenia Os y desata polémica. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma /hannah0well

“Le decía lo mismo a todas”: exnovia de Peso Pluma responde a Kenia Os y desata polémica

Meghan Markle estaría planeando tener su tercer bebé para ocultar los fracasos de sus negocios. Foto: AFP

Meghan Markle estaría planeando tener su tercer bebé para ocultar los fracasos de sus negocios

Afirman que las declaraciones de Brooklyn contra Victoria Beckham son reales y que le bailó inapropiadamente en su boda. Foto: AP

Afirman que las declaraciones de Brooklyn contra Victoria Beckham son reales y que le bailó inapropiadamente en su boda

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes. Foto: AP

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou sorprende con pequeño bikini de cuero en Instagram

[Publicidad]