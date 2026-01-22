José Antonio García, quien opta por el tercer Oscar de su carrera en la categoría de sonido por su trabajo en “Una batalla tras otra”, llegó a EU hace casi 40 años.

El sonido es la categoría que reconoce la grabación más fina en un filme, es decir, el que tiene mejor división e integración de sonidos, el que elimina desde el set cualquier ruido ajeno y que la voz se escuche en sintonía.

En 1989, época en la que se producía poco cine para la pantalla grande en México, se aventuró a probar suerte en Hollywood. Por su apellido muchos le preguntaban si sabía inglés y él asentía, aunque no fuera del todo cierto.

Y comenzó en la serie “Cuentos desde la cripta” y luego “Critters 3 y 4” que le dio cierto nombre. Pero fue cuando su amigo Alfonso Cuarón, a quien había conocido años antes y que también se había ido a la Meca del Cine, lo convocó para “La princesita”.

Después vino con el mismo realizador “Y tu mamá también” que dio la vuelta al mundo y lo colocó en otro ámbito.

García, a quien se le conoce como “El Tiburón”, comenzó a hacer nombre. Y de pronto ha sido reclutado para cintas como “Super Agente 86”, “El solista”, “Los juegos del hambre”, “Zully: hazaña en el Hudson” y “Avengers”, título último que le causó problemas porque el sonido de las armaduras era excesivo.

Es la tercera vez que buscará la estatuilla de la Academia, pues en 2013 fue considerado por su trabajo en “Argo”, dirigida por Ben Affleck y en 2019 por su labor en “ROMA”, de Cuarón.

En México sólo ha obtenido un premio Ariel por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, siendo precisamente por “ROMA”.

Em 2007 estuvo nominado al BAFTA por “Babel” y lo ha estado en tres ocasiones por la Asociación de Sonido de EU por la misma cinta, “Iron Man 3” y “Sully: hazaña en el Hudson”.

Por “Una batalla tras otra” contendió por el Critic Choice Award, el cual terminó ganando “F1”.

