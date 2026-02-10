Más Información

¿Quién es Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes?

¿Quién es Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes?

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

El MAM exhibirá 68 obras de la Colección Gelman Santander

El MAM exhibirá 68 obras de la Colección Gelman Santander

Isaac Hernández será el “Otelo mexicano”

Isaac Hernández será el “Otelo mexicano”

Despertares 2026 apuesta por lo esencial del arte

Despertares 2026 apuesta por lo esencial del arte

Anuncia SC exposición de la Colección Gelman en el MAM, previo a su traslado a España

Anuncia SC exposición de la Colección Gelman en el MAM, previo a su traslado a España

Sin alfombra roja oficial, pero con una carga simbólica, el Almuerzo Anual de los Nominados al Oscar volvió a convertirse en el primer gran evento de estos premios.

Figuras como Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Emma Stone, Elle Fanning, Jacob Elordi, Yorgos Lanthimos, Wagner Moura, Kate Hudson y el mexicano,, se reunieron en el Beverly Hilton de Los Ángeles para arrancar, oficialmente, el camino hacia la estatuilla.

Además de los aspirantes de este año, también asistieron algunos de los ganadores del Oscar como Steven Spielberg, Paul Thomas Anderson, Diane Warren, Joseph Kosinski, así como los documentalistas Ejae y Geeta Gandbhir.

Lee también

Tras haber sido cancelado en 2025, debido a los incendios forestales que afectaron a Los Ángeles, el almuerzo regresó con uno de sus momentos más esperados: la llamada “foto de graduación”.

Desde la década de los 80, esta imagen se ha convertido en un documento clave del calendario de la Academia, al reunir en un mismo encuadre a actores, directores, guionistas y técnicos de todo el mundo.

La 98 se celebrará el próximo 15 de marzo y pondrá final a una temporada de premios en la que "Sinners" y "Una batalla tras otra" arrasaron.

La ceremonia será conducida, por segunda ocasión, por Conan O’Brien y transmitida por el canal de paga TNT y la plataforma de streaming HBO Max.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

José Manuel Figueroa va con TODO: confirma demanda contra Imelda Tuñón y lanza ultimátum. Foto: AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL / Tomada Instagram @imetunon

José Manuel Figueroa va con TODO: confirma demanda contra Imelda Tuñón y lanza ultimátum

Carlos Rivera rompe el silencio tras polémica con Toñita y habla de su matrimonio con Cynthia Rodríguez. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL/Instagram

Carlos Rivera rompe el silencio tras polémica con Toñita y habla de su matrimonio con Cynthia Rodríguez

Quiso ignorar a Bad Bunny en el Super Bowl y termina perdiendo seguidores: "¿Cómo ibas a boicotear si pagaste por entrar?". Foto: Amanda Vance -X /AFP

Influencer presume ignorar a Bad Bunny en el Super Bowl… y pierde 1,000 seguidores en solo 2 minutos

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica. Foto: Tomada de Instagram @andreaafloressc / AFP

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou presume vestido de encaje y lencería a la vista tras Super Bowl

[Publicidad]