Sin alfombra roja oficial, pero con una carga simbólica, el Almuerzo Anual de los Nominados al Oscar volvió a convertirse en el primer gran evento de estos premios.

Figuras como Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Emma Stone, Elle Fanning, Jacob Elordi, Yorgos Lanthimos, Wagner Moura, Kate Hudson y el mexicano, Guillermo del Toro, se reunieron en el Beverly Hilton de Los Ángeles para arrancar, oficialmente, el camino hacia la estatuilla.

Además de los aspirantes de este año, también asistieron algunos de los ganadores del Oscar como Steven Spielberg, Paul Thomas Anderson, Diane Warren, Joseph Kosinski, así como los documentalistas Ejae y Geeta Gandbhir.

Tras haber sido cancelado en 2025, debido a los incendios forestales que afectaron a Los Ángeles, el almuerzo regresó con uno de sus momentos más esperados: la llamada “foto de graduación”.

Desde la década de los 80, esta imagen se ha convertido en un documento clave del calendario de la Academia, al reunir en un mismo encuadre a actores, directores, guionistas y técnicos de todo el mundo.

La 98 entrega del Oscar se celebrará el próximo 15 de marzo y pondrá final a una temporada de premios en la que "Sinners" y "Una batalla tras otra" arrasaron.

La ceremonia será conducida, por segunda ocasión, por Conan O’Brien y transmitida por el canal de paga TNT y la plataforma de streaming HBO Max.

