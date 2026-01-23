Como ha sido tradición en este siglo, la presencia mexicana estará en la próxima edición del Oscar con Guillermo del Toro, quien aunque no alcanzó nominación por la dirección de Frankenstein, sí a Guion adaptado y Película, así como el sonidista José Antonio García, por su labor en Una batalla tras otra.

García dice que no vio el anuncio de los candidatos porque aunque puso el despertador, estaba tan cansado que prefirió seguir dormido.

Y cuando despertó ya tenía en su teléfono varios mensajes de felicitación, pero también se le hacía tarde para un compromiso, por lo que apenas disfrutó el aviso.

Esta es su tercera nominación al premio de la Academia, luego de haber estado por su labor en Argo, de Ben Affleck, y ROMA, de Alfonso Cuarón. Y ahora es también la tercera de este año, pues estuvo nominado a los Critics’ Choice, donde ganó F1 y apenas el miércoles lo fue por la asociación de sonidistas de EU.

“La primera nominación del Oscar es de, ‘¿te cae? Pero esta como ya la esperaba, porque muchos amigos del ramo me felicitaron mucho”, apunta a EL UNIVERSAL.

La labor de García es la de buscar que los audios salgan lo más limpios posible. Y en esta ocasión fue más el esfuerzo, porque al utilizarse la cámara Vista Vision, que es ruidosa, tuvo que ver la manera de taparlo con sonidos del exterior. Por ejemplo, el vehículo del personaje de Leonardo DiCaprio tenía un sonido especial y lo microfoneó por completo para que pudiese enmascarar el de la cámara.

“En la escena donde van en los pasillos DiCaprio y Benicio (Del Toro) pues no había de dónde, entonces tuve que aplicarme mucho para que sus diálogos salieran lo más claros posibles y creo que eso lo salvó, porque generalmente en esta película hay doblaje (de cosas que no se oyen bien), pero aquí no hubo”.

La cinta, sobre un exguerrillero que es impulsado a regresar a su antigua vida, se filmó durante 100 días en sitios como el desierto.

¿Y el sabor tapatío?

Con siete nominaciones previas y tres estatuillas en su trayectoria, Del Toro llegará a los premios de la Academia sin competir como director, pero con una de las películas más reconocidas del año, Frankenstein.

Su ausencia en la categoría de Dirección generó conversación inmediata en redes sociales, sobre todo en México. Las nominaciones surgen de una primera ronda de votación confidencial de los directores miembros de la Academia.

Mientras que la favorita en la categoría de animación, Las guerreras del k-pop, tiene al animador mexicano Cruz Contreras en sus filas.

“Es maravillosa y tuvo a un grupo increíble de artistas que llevaron su talento al máximo”, expresó Cruz a EL UNIVERSAL.