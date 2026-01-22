El monstruo de Frankenstein volverá a la vida en pantalla grande y la cinta de Guillermo del Toro será reestrenada en Cinemex a partir del 5 de febrero.

Esta mañana la cinta volvió a ser tema de conversación al obtener nueve nominaciones al Oscar de la Academia, incluyendo Mejor Película y Guion Adaptado, estas dos últimas en la figura del realizador tapatío.

Cinemex, la empresa que ha decidido tomarla de nueva cuenta, tiene cerca de 3 mil pantallas en la República Mexicana, es la segunda cadena exhibidora más grande del país.

Hasta el momento se desconoce el número de salas que tendrá “Frankenstein”, aunque se ha adelantado será limitado.

Por ahora sólo puede verse en la Cineteca Nacional, de donde no ha salido de cartelera desde su lanzamiento en octubre pasado. En el recinto cultural contabiliza más de 106 mil asistentes. Fue la segunda cinta más vista en Cineteca durante el 2025, luego de la animación “Memorias de un caracol”.

“Frankenstein”, de Netflix, no salió en salas comerciales por la ventana que los cines tradicionales solicitan para exhibir una cinta que irá a streaming. Actualmente piden 45 días entre su salida de salas y su llegada a plataformas y, en el caso de este título, sólo habrían tenido un par de semanas.

“Frankenstein”, de Del Toro, es una versión de la novela original escrita por Mary Shelley a principios del siglo XVIII, en la que un científico logra darle vida a un hombre armado con distintas partes humanas.

El guatemalteco Oscar Isaac (“Star Wars: el despertar de la fuerza”) y el australiano Jacob Elordi (“Euphoria”), nominado Oscar, interpretan a Víctor Frankenstein y la Criatura, respectivamente.

El personaje estaba en la mente de Del Toro desde hace años, quien soñaba con hacer dos historias sobre el significado de ser humano en una vida marcada por la eternidad y la muerte.

Primero fue “Pinocho”, cuyo final hace ver que el muñeco de madera sufrirá, cada cierto tiempo, con la muerte de sus seres queridos mortales. Ahora con “Frankenstein” explora el tema, pero con tintes más personales.

“Terminé haciendo estas dos películas casi una tras otra en el momento en el que perdí a mi padre y a mi madre, y realmente tuve que reflexionar acerca de quién era, porque pasas a ser el hijo de nadie”, ha dicho.

