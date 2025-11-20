Más Información

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Obra de Klimt alcanza 236 mdd y es la más cara de arte moderno

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio con "Ad Absurdum"

Hugo Alfredo Hinojosa gana premio con "Ad Absurdum"

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Con nuevo museo, el Estadio Akron abre sus puertas al arte

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

Mínimo, el incremento del aporte del sector cultural al PIB nacional

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Retrato de Klimt que salvó a su protagonista de los nazis bate récord al subastarse por 236 millones

Más de ocho décadas después de su estreno, "" sigue siendo una de las películas más influyentes en la historia del cine. Ahora, su proceso de creación será contado desde cero en "", un nuevo documental , a través de su compañía Appian Way, en colaboración con Verdi Productions y Danny Strong Productions.

El proyecto, dirigido por ("This Changes Everything" y "Mafia Spies"), ya está en producción y promete revelar los secretos mejor guardados del rodaje que marcó a generaciones enteras.

"El mago de Oz" es recordado por su magia visual, su salto del blanco y negro al color y la inmortal actuación de . Pero, detrás de las cámaras, existían tensiones creativas, decisiones de último minuto y un ritmo de trabajo agotador guiado por su director, Victor Fleming.

Lee también:

De acuerdo con la descripción oficial del documental, la filmación “puso a prueba los límites de sus creadores”, y esa es precisamente la línea que seguirá Donahue.

El realizador utilizará material inédito para reconstruir los momentos más complejos del rodaje, desde cambios de dirección hasta incidentes en el set.

"El mago de Oz", película de 1938, dirigida por Victor Fleming. Foto: IMDb
"El mago de Oz", película de 1938, dirigida por Victor Fleming. Foto: IMDb

Lee también:

La innovación detrás de "El mago de Oz", que cambió Hollywood

En un comunicado citado por "Variety", Leonardo DiCaprio subrayó la permanencia del clásico en la cultura popular:

“El mago de Oz continúa profundamente arraigado en nuestra cultura, y su influencia sigue resonando hoy en día”.

El actor celebró -además- la oportunidad de trabajar nuevamente con Danny Strong, Chad A. Verdi y el equipo de Verdi Productions, con quienes Appian Way ha colaborado en otros tres proyectos.

El documental no solo explorará el rodaje, también la evolución del filme a lo largo de las décadas: sus reestrenos, adaptaciones teatrales, musicales y derivados tan exitosos como "Wicked", la obra de Broadway que saltó recientemente al cine con Ariana Grande y Cynthia Erivo.

La película no ha dejado de renovarse. El uso pionero del sistema Tecnicolor, considerado revolucionario en su momento, será otro de los puntos clave del documental. Además, "Oz" abordará cómo estas innovaciones técnicas ayudaron a convertir una producción problemática en una obra maestra; se tiene previsto que su lanzamiento ocurra durante el 2026.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’. Foto: EFE / (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Acusan a Harry y Meghan de un complot para atraer a Beatriz y Eugenia a su ‘club rebelde’

Miss Chile sorprende y destapa a su favorita para ganar Miss Universo 2025: "Tiene una voz fuerte". Foto: EFE

Miss Chile revela su pronóstico final de Miss Universo: "México debe llevarse la corona". VIRAL

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado". Foto: AFP

Christian Nodal aclara si olvidó o no mencionar a Ángela Aguilar en los Grammy: “He estado muy cansado"

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. Foto: AFP

Melania Trump y Georgina Rodríguez se roban el show en cena con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Anya Taylor-Joy. Foto: AP

Anya Taylor-Joy se luce con vestido transparente y lencería a la vista en Los Ángeles

[Publicidad]