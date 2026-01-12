Más Información

La mirada excéntrica de Sabina Berman

El Museo Dolores Olmedo volverá a exponer en febrero

“Blanca y Virginia”, un viaje interior a bordo de los vagones del Metro

El Museo Dolores Olmedo reanudará actividades en Xochimilco en febrero

María Corina Machado, Groenlandia, México y Colombia, las otras víctimas de Trump en los memes de la semana

Y Dios creó a Brigitte Bardot

Entre ironías, silencios incómodos y discursos medidos, la gala de los se convirtió en victoria para Una batalla tras otra (One battle after another), cinta que se alzó como la más valorada de la ceremonia con cuatro galardones: Mejores película musical o , director, guion cinematográfico y actriz de reparto.

Pero el momento decisivo llegó cuando el premio a Mejor Película tomó otro rumbo. Contra todos los pronósticos de la noche, el Globo más codiciado fue para Hamnet, el drama histórico dirigido por Chloé Zhao, quien además coescribió el guion junto con Maggie O’Farrell, autora de la novela homónima.

Hamnet es una película íntima, atravesada por el duelo, la memoria y el peso de lo no dicho.

Aunque la mayoría de los ganadores eligió reservar sus posicionamientos políticos para la alfombra roja o evitarlos por completo, hubo una excepción que atravesó la sala con energía y claridad.

Wagner Moura hizo historia al ganar el Globo de Oro a Actor Masculino en una Película de Drama por El agente secreto, imponiéndose a nombres como Oscar Isaac, Dwayne Johnson y Michael B. Jordan.

“El agente secreto es una película sobre la memoria, o la falta de ella. Y sobre el trauma generacional. Si el trauma se puede transmitir de generación en generación, los valores también. Así que esto es para quienes se mantienen fieles a sus valores en momentos difíciles”, dijo el actor brasileño en su discurso.

El monólogo incómodo

Si hubo alguien que decidió no suavizar la noche, fue Nikki Glaser, quien abrió la ceremonia con un monólogo que marcó el tono desde el primer segundo. Ataviada con un voluminoso vestido rojo y entrando al ritmo de “Style” de Taylor Swift, Glaser dejó claro que no estaba ahí para cuidar susceptibilidades.

“Los Globos de Oro: ¡sin duda lo más importante que está sucediendo en el mundo ahora mismo! Vamos al grano: empezaremos la puja por Warner Bros. en cinco dólares”, fue el primer chiste de la noche, en alusión a la posible compra de Warner- HBO por Netflix.

El humor negro continuó con referencias directas a Leonardo DiCaprio, a quien se refirió con una mezcla de admiración y mordacidad:

“Has trabajado con todos los grandes directores, has ganado tres Globos de Oro y un Oscar. Y lo más impresionante es que pudiste lograr todo eso antes de que tu novia cumpliera 30”.

En las semanas previas a los Globos de Oro, CBS News fue duramente criticada por decisiones editoriales que levantaron cuestionamientos sobre censura, líneas corporativas y el papel del periodismo televisivo en EU, entre ellas la cancelación de un segmento de 60 Minutes, que abordaba el encarcelamiento de migrantes en El Salvador, todos ellos enviados por el gobierno estadounidense, un tema sensible en medio del debate migratorio y electoral.

“El premio a la mejor edición es para CBS News. Sí, CBS News: el nuevo lugar de Estados Unidos para ver noticias basura”, dijo.

En un tono más serio en la gala, Stellan Skarsgård, quien recibió el premio como Actor de Reparto, dejó una frase corta pero muy aplaudida: “El cine debe verse en las salas de cine”.

