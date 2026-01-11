Nikki Glaswer, comediante y conductora de los Globos de Oro 2026, tomó por sorpresa a Sean Penn, cuando en plena premiación hizo referencia a la ocasión en que el actor entrevistó a Joaquín Guzmán Loera, "el Chapo", en un encuentro -mediado por Kate del Castillo- en 2015.

Por segunda vez consecutiva, Glaswer está al frente de la conducción del premio, otorgado por Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y, como es costumbre, cuando comenzó el evento, la también actriz hizo una serie de bromas.

Entre los elegidos se encontró Leonardo DiCaprio; Nikki lamentó recalcarle el hecho que, ninguna de sus parejas sentimentales, supere los 30 años.

A continuación, la conductora mencionó a Sean Penn que, además, estaba sentado junto a DiCaprio pues, ambos, son parte del elenco de "Una batalla tras otra", la nueva cinta de Paul Thomas Anderson.

Glaswer comenzó haciendo referencia al aspecto desprocupado del actor, aseverando que le parece uno de los actores más atractivos, debido a que mantiene su imagen conforme a su edad, lo que sonrojó a Penn.

"Te amo, Sean, eres tan original, todos en este pueblo están obsesionados con verse más jóvenes, mientras tanto, Sean Penn dice: '¿y si me transformo lentamente en un sexy bolso de cuero?".

Ese no fue el único comentario que dedicó a Sean, sino que, inesperadamente, mencionó los hechos que tuvieron lugar hace, alrededor, de una década, cuando Kate del Castillo y él se reunieron con "el Chapo" Guzmán, en un lugar recóndito de la sierra de Sinaloa, en donde entrevistaron al narcotraficante.

"Sean Penn irá a los lugares del mundo que más necesitan ayuda y consumirá cocaína allí...".

El actor se rió discretamente y, en respuesta, la comediante se disculpó, argumentado que, antes de decidirse a hacer el chiste, consultó a dos amigos cercanos a Penn, que le dieron luz verde para que lo hiciera.

"Perdón por el chiste, pregunté a amigos tuyos para poder hacerlo, es que, vamos, se trataba de ´el Chapo´".

