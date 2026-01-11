Más Información

“Blanca y Virginia”, un viaje interior a bordo de los vagones del Metro

“Blanca y Virginia”, un viaje interior a bordo de los vagones del Metro

El Museo Dolores Olmedo reanudará actividades en Xochimilco en febrero

El Museo Dolores Olmedo reanudará actividades en Xochimilco en febrero

María Corina Machado, Groenlandia, México y Colombia, las otras víctimas de Trump en los memes de la semana

María Corina Machado, Groenlandia, México y Colombia, las otras víctimas de Trump en los memes de la semana

Y Dios creó a Brigitte Bardot

Y Dios creó a Brigitte Bardot

MALBA: el museo argentino celebra 25 años comprando 1 000 obras de arte latinoamericano

MALBA: el museo argentino celebra 25 años comprando 1 000 obras de arte latinoamericano

“La memoria es literatura que está por escribirse”: entrevista con José Luís Peixoto

“La memoria es literatura que está por escribirse”: entrevista con José Luís Peixoto

Una noche de sorpresas, así fue la 83 entrega de los que se celebró este domingo en el icónico Beverly Hilton de California.

Entre grandes estrellas como Julia Roberts, George Clooney, Sean Penn, Jennifer Lawrence y el mexicano , la temporada de premios continuó, ahora para celebrar a lo mejor del cine y la televisión.

Entre los grandes ganadores de la noche estuvieron "Adolescencia" la miniserie de Netflix, que logró llevarse a casa cinco estatuillas; mientras que en el campo del cine "Una batalla tras otra" dominó las categorías.

Lee también

Esta es la lista completa con todos los ganadores:

Cine

  • Mejor película de drama: "Hamnet"
  • Mejor película de comedia o musical: "Una batalla tras otra"
  • Mejor director: Paul Thomas Anderson - "Una batalla tras otra"
  • Mejor actor de drama: Wagner Moura - "El agente secreto"
  • Mejor actor de comedia o musical: Timotheé Chalamet - "Marty Supreme"
  • Mejor actriz de drama: Jessie Buckley - "Hamnet"
  • Mejor actriz de comedia o musical: Rose Byrne - "Si pudiera, te patearía"
  • Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor - "Una batalla tras otra"
  • Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård - "Valor sentimental"
  • Mejor Guion: "Una batalla tras otra"
  • Mejor canción original: "Golden" - "K-pop demon hunters"
  • Mejor banda sonora: "Pecadores"
  • Mejor película internacional: "El agente secreto" (Brasil)
  • Mejor Pelicula animada: "K-pop demon hunters"
  • Logro cinematográfico y de taquilla: "Pecadores"

Televisión

  • Mejor serie drama: "The Pitt"
  • Mejor serie comedia o musical: "The Studio"
  • Mejor miniserie: "Adolescencia"
  • Mejor actor de serie de drama: Noah Wyle - "The Pitt"
  • Mejor actriz de serie de drama: Rhea Seehorn - "Pluribus"
  • Mejor actor de serie de comedia o musical: Seth Rogen - "The Studio"
  • Mejor actriz de serie de comedia o musical: Jean Smart - "Hacks"
  • Mejor actor de miniserie: Stephen Graham - "Adolescencia"
  • Mejor actriz de miniserie: Michelle Williams - "Dying for sex"
  • Mejor actriz de reparto en televisión: Erin Doherty - "Adolescencia"
  • Mejor actor de reparto de televisión: Owen Cooper - "Adolescencia"

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ninel Conde desata furia en redes por decir que “no hay mujeres feas, sólo sin presupuesto”. Foto: Instagram @ninelconde

Ninel Conde desata furia en redes por decir que “no hay mujeres feas, sólo sin presupuesto”

¿Adrián Marcelo confirma divorcio?: “Los cuatro años más infelices de mi vida”, dice. Foto: Captura redes sociales

¿Adrián Marcelo confirma divorcio?: “Los cuatro años más infelices de mi vida”, dice

Critican a Madonna por video con Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, en D&F: “Ya guárdalo, abuela”. Foto: AFP / Alamy/Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Critican a Madonna por video con Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, en D&F: “Ya guárdalo, abuela”

Nodal sorprende con cambio de look antes de cumplir 27 fans reaccionan. Foto: Tomada de Instagram @nodal

Nodal sorprende con cambio de look antes de cumplir 27: fans reaccionan

Kylie Jenner. Foto: Vía Grosby Group

Kylie Jenner posa en bikini dorado junto a la piscina y luce figura casi “irreal”

[Publicidad]