Una noche de sorpresas, así fue la 83 entrega de los Globos de Oro que se celebró este domingo en el icónico Beverly Hilton de California.

Entre grandes estrellas como Julia Roberts, George Clooney, Sean Penn, Jennifer Lawrence y el mexicano Guillermo del Toro, la temporada de premios continuó, ahora para celebrar a lo mejor del cine y la televisión.

Entre los grandes ganadores de la noche estuvieron "Adolescencia" la miniserie de Netflix, que logró llevarse a casa cinco estatuillas; mientras que en el campo del cine "Una batalla tras otra" dominó las categorías.

Esta es la lista completa con todos los ganadores:

Cine

Mejor película de drama: "Hamnet"

"Hamnet" Mejor película de comedia o musical: "Una batalla tras otra"

"Una batalla tras otra" Mejor director: Paul Thomas Anderson - "Una batalla tras otra"

Paul Thomas Anderson - "Una batalla tras otra" Mejor actor de drama: Wagner Moura - "El agente secreto"

Wagner Moura - "El agente secreto" Mejor actor de comedia o musical : Timotheé Chalamet - "Marty Supreme"

: Timotheé Chalamet - "Marty Supreme" Mejor actriz de drama : Jessie Buckley - "Hamnet"

: Jessie Buckley - "Hamnet" Mejor actriz de comedia o musical: Rose Byrne - "Si pudiera, te patearía"

Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor - "Una batalla tras otra"

Teyana Taylor - "Una batalla tras otra" Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård - "Valor sentimental"

Stellan Skarsgård - "Valor sentimental" Mejor Guion: "Una batalla tras otra"

"Una batalla tras otra" Mejor canción original: "Golden" - "K-pop demon hunters"

"Golden" - "K-pop demon hunters" Mejor banda sonora: "Pecadores"

"Pecadores" Mejor película internacional: "El agente secreto" (Brasil)

"El agente secreto" (Brasil) Mejor Pelicula animada : "K-pop demon hunters"

: "K-pop demon hunters" Logro cinematográfico y de taquilla: "Pecadores"

Televisión

Mejor serie drama: "The Pitt"

"The Pitt" Mejor serie comedia o musical: "The Studio"

"The Studio" Mejor miniserie: "Adolescencia"

"Adolescencia" Mejor actor de serie de drama: Noah Wyle - "The Pitt"

Noah Wyle - "The Pitt" Mejor actriz de serie de drama : Rhea Seehorn - "Pluribus"

: Rhea Seehorn - "Pluribus" Mejor actor de serie de comedia o musical: Seth Rogen - "The Studio"

Seth Rogen - "The Studio" Mejor actriz de serie de comedia o musical: Jean Smart - "Hacks"

Jean Smart - "Hacks" Mejor actor de miniserie: Stephen Graham - "Adolescencia"

Stephen Graham - "Adolescencia" Mejor actriz de miniserie: Michelle Williams - "Dying for sex"

Michelle Williams - "Dying for sex" Mejor actriz de reparto en televisión: Erin Doherty - "Adolescencia"

Erin Doherty - "Adolescencia" Mejor actor de reparto de televisión: Owen Cooper - "Adolescencia"

