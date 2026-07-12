Washington. El senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en el Congreso que viajó por todo el mundo para abogar por una política exterior estadounidense más enérgica en el extranjero, murió tras una “enfermedad breve y repentina”. Su muerte tendrá impacto directo en el Senado de Estados Unidos, en un año electoral.

Bajo la ley de Carolina del Sur, estado al que representaba Graham, el gobernador Henry McMaster, republicano, puede designar un reemplazo temporal para cubrir el escaño que el senador dejó vacante.

Sin embargo, también queda vacante la presidencia del Comité de Asuntos Presupuestales del Senado, que ocupaba Graham.

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Además, el republicano, de 71 años, buscaba la reelección en las elecciones de medio término, en noviembre.

El Comité ha sido clave en los triunfos de Trump en el Congreso, dado que los proyectos de ley presupuestarios solo necesitan una mayoría simple para ser aprobados, a diferencia de otras leyes en el Senado, que requieren 60 votos, señala el USA Today.

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A través del Comité, Trump ha tratado de que se apruebe una inyección de 350 mil millones de dólares para el Pentágono, en medio de la guerra con Irán. Sin Graham al frente, y con el senador Mitch McConnell también ausente por enfermedad, la aprobación de esos recursos podría complicarse.

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Además, el Comité estaba en el proceso de conciliación para intentar aprobar partes del proyecto de ley de identificación de votantes que tanto desea Trump.

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En cuanto a las elecciones de noviembre, la muerte de Graham da paso a elecciones primarias aceleradas en el estado para buscar un reemplazo.

De acuerdo con CNN, las primarias especiales podrían tener lugar el 11 de agosto, con una posible segunda vuelta el 25 de agosto.

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Quien salga ganador de las primarias republicanas enfrentará en noviembre a la candidata demócrata Annie Andrews.

Varios nombres republicanos han comenzado a circular como posibles reemplazos para completar el resto del mandato de Graham, incluidos las representantes Nancy Mace y Russell Fry.

Un conocido halcón, Graham era una de las figuras más influyentes en Washington en política exterior, y asesoró a Trump en asuntos como Irán y Rusia. El viernes, Graham había anunciado un acuerdo con el gobierno de Trump para avanzar en un paquete de sanciones contra Rusia.

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La relación de Graham y Trump comenzaría con una nota áspera, con el senador calificando al entonces empresario neoyorquino como “no apto para el cargo”. Graham también empleó una grosería para describir a Trump después de que Trump hiciera comentarios despectivos sobre el republicano de Arizona John McCain, el mejor amigo de Graham en el Senado y veterano de la guerra de Vietnam. McCain y Graham, junto con el senador Joe Lieberman, independiente de Connecticut, eran conocidos como los “Tres Amigos” y viajaban con frecuencia para impulsar sus posturas de política exterior de línea dura por todo el mundo.

Durante un mitin de campaña en Carolina del Sur, Trump leyó en voz alta el número de teléfono celular personal de Graham y continuó menospreciándolo durante toda la campaña de 2016 mientras Graham dejaba claro que no apoyaría a Trump.

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Pero Graham cambió significativamente de parecer una vez que Trump ganó la Casa Blanca, emergiendo como uno de los principales aliados de Trump (hablando con él con frecuencia y convirtiéndose en una presencia habitual en el campo de golf junto al presidente) incluso mientras McCain seguía siendo crítico.

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En una entrevista de 2018 con The Associated Press, Graham explicó su giro diciendo que McCain le enseñó que el país debe seguir adelante después de las elecciones y que eso significaba que “tienes una obligación” de ayudar al presidente. McCain se postuló dos veces para la Casa Blanca.

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Con información de AP