Madrid. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, considera que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy "avergüenza" a España con declaraciones "xenófobas" al afirmar, en una columna publicada en un periódico, que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

"España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas", dijo Sánchez en un mensaje en redes sociales en alusión al comentario de Rajoy en la columna publicada en El Debate tras la clasificación de España para las semifinales del Mundial en las que se enfrentará a Francia.

En el texto Rajoy sostuvo: “La próxima semana jugaremos contra Francia en semifinales [...] Sin entrar en mayores detalles, no hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien. Serán un adversario formidable”.

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Sánchez ha afeado a "quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel", frente a otros que "la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al futbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios".

"Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo", ha agregado Sánchez.

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En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado de "hiriente y peligroso" el comentario de Rajoy y ha considerado que "no es España".

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"Hiriente y peligroso. Todo lo que encubra racismo y xenofobia es despreciable. No es España", ha escrito en un mensaje en su cuenta de X.

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El titular de Exteriores ha subrayado que "todos lo franceses, sin distinción, son nuestros amigos, nuestros vecinos y socios" y ha advertido de que "el sabotaje del PP no impedirá el Tratado de Amistad con Francia".

El ministro de Transportes, Oscar Puente, tachó a Rajoy de "zoquete postfranquista corrupto" y ha considerado lógico que "acabe siendo, de un modo u otro, racista".

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Para el PSOE es "vergonzoso" que un expresidente del gobierno de España haga ese tipo de declaraciones "racistas y xenófobas, muy alineadas con los discursos que estamos empezando a escuchar en el Parlamento Europeo".

El portavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, dijo que "Lo del PP y su racismo es absolutamente infame".

Indignación en Francia

Las declaraciones de Rajoy han sido también contestadas desde el Gobierno francés a través de su ministro del Interior, Laurent Nuñez, que las ha calificado este domingo de "absolutamente inaceptables".

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"Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia", ha afirmado Nuñez en una entrevista en la televisión BMF TV al ser preguntado por las palabras del exjefe del Ejecutivo español.

El ministro ha defendido que Francia es "un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar", y ha lamentado que este tipo de comentarios alimenten los ataques racistas contra los jugadores de la selección francesa, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé.

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"Tras cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No se trata de 'salidas de tono'. Es un odio metódico y banalizado hacia Francia y lo que representa", cargó la ministra de Ultramar Naima Moutchou, del partido de centroderecha Horizontes, invitando a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) a tomar "medidas".

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El líder del Partido Socialista francés, Olivier Faure, afirmó que "Francia no es un país étnico, no tiene color de piel o religión".

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"Es una nación política reunida alrededor de los valores republicanos. Mal que le pese a la derecha racista", dijo en la red social X.

Otras críticas llegaron de Fabien Roussel, líder del Partido Comunista francés.

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"Ayer, una senadora de Paraguay, ahora el expresidente del gobierno de España: no pueden impedir expresar un racismo mugriento para tratar de enfadar a nuestro gran equipo de Francia", cargó Roussel

Aludió así a las declaraciones de Celeste Amarilla, quien llamó a Mbappé "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo". En otra publicación, añadió: “Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés".

La embajada de Francia en Madrid intervino para rebatir de forma tajante las palabras de Rajoy: “Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos: todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también”, precisó.

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El presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), Philippe Diallo, dijo que "las palabras de Mariano Rajoy evocando al equipo de Francia contienen un tufo de racismo intolerable".

El dirigente de la FFF defendió la identidad de los jugadores de los Bleus y rechazó cualquier cuestionamiento sobre su nacionalidad: "Nuestros jugadores no tienen por qué recibir ningún certificado de nacionalidad de un expresidente español. El equipo de Francia es el equipo de Francia", afirmó.