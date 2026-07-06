Kylian Mbappé calificó el lunes de "despreciable" e "indigna de su cargo" a la senadora paraguaya que hizo comentarios racistas sobre el futbolista tras la derrota (1-0) de Paraguay frente a Francia el pasado sábado en los octavos de final del Mundial 2026.

"Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", declaró el capitán de la selección francesa en un mensaje en X.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

"Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", añadió.

"Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", concluyó el delantero madridista.

Francia eliminó del Mundial a Paraguay el pasado sábado por 1-0, gol de penal de Mbappé, en un partido duro y trabado.

Al término del encuentro, Mbappé, muy caliente por lo que interpretaba excesiva dureza de los guaraníes, no dio la mano al portero paraguayo Orlando Gill.

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A través de X, la senadora Amarilla criticó la actitud del futbolista galo con propósitos racistas: "Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!!", escribió en un mensaje.

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Denuncia ante la fiscalía

"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped... Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol", añadió en otro.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se unió a las críticas del futbolista y calificó de "abyectas e inaceptables" las palabras de Amarillo.

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"Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado", añadió la FFF en su comunicado.

Su presidente, Philippe Diallo, precisó en X que los comentarios de Amarilla "son delictivos y condenables".

"Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF procede a un señalamiento a la fiscalía con el fin de una persecución judicial", añadió.