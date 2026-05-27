Con el respaldo de dos medallistas olímpicos mexicanos (María del Rosario Espinoza y Víctor Estrada), el nombre de Nadia Ferreira se elevó hasta la cima del taekwondo continental, al conquistar la medalla de oro en el Panamericano, en Brasil.

La guía de estas leyendas ha sido determinante para que la capitalina alcance su máximo potencial: Consejos, palabras de aliento y la cercanía de quienes alguna vez admiró, se han convertido en motores que la impulsan a seguir escribiendo su propia historia.

“El taekwondo siempre ha dado resultados para México. Tenemos referentes como María del Rosario Espinoza. Gracias a su esfuerzo, somos potencia a nivel internacional. Ella es mi referente, me ayuda con consejos y es un placer poder convivir en cada oportunidad. Nos pide trabajar más y dar el extra para alcanzar los resultados”, mencionó, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Ferreira agradeció de manera especial el apoyo de Estrada. Reconoció que su guía ha sido fundamental, pues le ha transmitido la importancia de otorgar un valor especial a cada resultado.

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