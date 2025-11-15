Saskia Niño de Rivera pide no politizar marcha de la Generación Z: "la paz, justicia y seguridad es algo que queremos todos"

La activista y escritora mexicana, Saskia Niño de Rivera, se pronunció al respecto de la Marcha de la Generación Z que se está llevando a cabo este sábado 15 de noviembre.

Esta movimiento es en protesta a los recientes actos de violencia que se han expuesto en el país, como el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Fue difundida principalmente a través de redes sociales y se atribuye a “la Generación Z”, integrada -según los carteles que circulan- por jóvenes inconformes con la indiferencia de los gobiernos y las autoridades, y que aseguran que la protesta es apartidista. Sin embargo, estas movilizaciones han despertado el interés político nacional, siendo criticadas incluso por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Marcha de la Generación Z en Paseo de la Reforma. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Saskia Niño de Rivera hace un llamado para no politizar la Marcha de la Generación Z

La activista y cofundadora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, compartió a través de redes sociales un post haciendo un llamado público para no politizar la Marcha de la Generación Z.

En su pronunciamiento a través de la plataforma X, antes Twitter, Niño de Rivera dice: "No hagamos esta marcha algo de partidos políticos. No lo es. Los políticos con nexos con el narco son de todos los partidos y la paz, justicia y la seguridad nacional es algo que queremos todos y que NO DEBE SER POLITIZADO".

Publicación de Saskia Niño de Rivera en X. Foto: X

La publicación rápidamente causó polémica en redes, acumulando una variedad de comentarios, en los que usuarios arremeten contra la activista, la denominan "chaira" y afirman que ella no es la adecuada para opinar respecto al tema.

Algunos de los comentarios que se aprecian bajo la publicación son:

"Toda marcha es política, lo que seguramente quieres decir es que sea apartidista y eso lo veo muy difícil. Los partidos políticos opositores, no solo han sido agredidos desde la tribuna presidencial,han sido ninguneados en las cámaras por una alianza hegemónica que desgobierna".

"Si Saskia, pero hay un partido en el poder, y está totalmente coludido. En su momento, la protesta fue vs el PRI, o contra el PAN… Y por supuesto que tiene que ser politizado, muy politizado! Esto no puede encontrar solución si no es a través de la política…".

"Hasta que dices algo congruente , pero da la casualidad de que el gobierno en turno,está dando demasiada manga ancha a la violencia, y no quiere hacer nada en contra, sino todo lo contrario , apoya esa violencia".

"Amiguita: Con qué moral? La que vive se romantizar el crimen y el Narc0...".

