Un juez negó al capitán de Navío, Humberto Enrique López Arellano, detenido por su presunta implicación en la red de huachicol fiscal operada desde la Secretaría Marina, una suspensión provisional contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias.

Recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, López Arellano tramitó un amparo ante el juez Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, el pasado lunes, en el que reclamó el congelamiento de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En consecuencia, Brieba de Castro admitió a trámite la demanda de garantías, pero le negó al marino la suspensión provisional solicitada, debido a que no acreditó el interés jurídico para obtener la medida cautelar solicitada, según la resolución publicada este miércoles en listas de acuerdos del Órgano de Administración de Justicia (OAJ).

Lee también ¿Y el huachicol fiscal?; Sheinbaum habla sobre pausa en presentación de información reciente

“Para la celebración de la audiencia incidental se señalan: Hora: 11:37 (once horas con treinta siete minutos). Fecha: 10/11/2025 (diez de diciembre de dos mil veinticinco). Se niega la suspensión definitiva solicitada, en virtud que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico suspensional para obtener la medida cautelar”, resolvió el juzgador.

En la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso de la red de huachicol encabezada por los marinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, el capitán de Navío Humberto Enrique López Arellano, quien fuera director de Supervisión de Aduanas Marítimas en el puerto de Tampico, Tamaulipas, es acusado de simular las revisiones a buquetanques con huachicol fiscal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr