Betano, la casa de apuestas en línea que fue inhabilitada junto a Bet365 por presunto lavado de dinero tras una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió un comunicado diciendo que todos los saldos de sus clientes están completamente protegidos.

El casino digital afirmó que apenas ayer, 13 de noviembre de 2025, fueron notificados por la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre la suspensión temporal de las operaciones en línea del sitio Betano.mx, esto, pese a que desde el pasado 12 de noviembre, se hizo publica la medida para un total de 13 casinos que operan de manera digital en México.

Por medio de un comunicado en redes sociales, Betano México detalló que por el momento no se pueden procesar transacciones económicas ni realizar actividades autorizadas bajo su permiso. Sin embargo, aseguro que todos los saldos de los clientes permanecen completamente protegidos.

Casas de apuestas en línea Bet365 y Betano, inhabilitadas (13/11/2025). Fotos: Capturas de pantalla

Agregó que su equipo está trabajando para restablecer el acceso total lo antes posible y las y los usurarios no necesitan realizar ninguna acción.

Luego de que los afectados expresaron su descontento e incertidumbre tras la inhabilitación de la app, el casino digital dijo que entendía la situación y refrendó su compromiso con mantener a los usuarios informados.

"Entendemos lo importante que esto es para ti, y queremos que sepas que estamos comprometidos a mantenerte informado en todo momento. Gracias por tu paciencia, confianza y comprensión mientras trabajamos para resolver esta situación", escribió.

