Un camión de transporte público de la Ruta 60 cayó la mañana de este martes en un socavón formado sobre la avenida Del Imán, a la altura de Delfín Madrigal, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el hundimiento del pavimento habría sido provocado por una fuga de agua que debilitó la carpeta asfáltica. El percance generó la movilización de equipos de emergencia y personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), quienes arribaron al punto para acordonar la zona y realizar labores de reparación.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. El conductor y los pasajeros fueron auxiliados de inmediato y lograron salir del vehículo por su propio pie.

Camión cae en socavón en Coyoacán; fuga de agua habría provocado el hundimiento. Foto: Especial

Autoridades capitalinas realizan maniobras con grúas para retirar la unidad y evalúan los daños en la vialidad, mientras personal de SACMEX trabaja para controlar la fuga y evitar nuevos hundimientos.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los automovilistas tomar vías alternas como avenida Aztecas y avenida Universidad, debido a los cortes viales implementados en la zona.

