Dagoberto López Díaz, sobrino del presidente municipal de San Martín Itunyoso, Vilgaid López, es el principal sospechoso de la desaparición de la joven Roxana López Martínez y actualmente se reporta como prófugo, informó esta mañana el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla.

En conferencia de prensa, detalló que hay una orden de aprehensión en su contra, la cual se intentó ejecutar el pasado miércoles 8 de abril de 2026 durante la intervención realizada en esta comunidad de la región de la Mixteca, pero no fue localizado.

Según familiares de la joven, la última vez que fue vista fue cuando supuestamente ingresó a la casa del presidente municipal, aproximadamente a las 11 de la noche; lugar al que fue citada por su novio Dagoberto López.

Lee también “Vivimos al día” clama familia en Juchitán tras ataque armado por extorsión; les exigen 250 mil a cambio de no matar a sus hijas

Cuarenta y nueve días después de su desaparición, la Fiscalía de Oaxaca realizó cateos y labores de búsqueda en tres viviendas de interés en el municipio de San Martín Itunyoso, entre ellas, la vivienda del presidente municipal Vilgaid López; lo que permitió recabar evidencias e información sobre la desaparición de Roxana.

Dagoberto López Díaz es el principal sospechoso de la desaparición de la joven Roxana López Martínez y actualmente se reporta como prófugo. | Foto: Juan Carlos Zavala.

Rodríguez Alamilla explicó que estos operativos se realizaron hasta ahora, porque la denuncia de la desaparición de la joven se presentó 15 días después de la fecha en la que última vez fue vista.

La familia, detalló, pensó que Roxana había decidido establecer una relación más formal con Dagoberto López, y esperaban que éste acudiera a pedir a la familia el permiso para formalizar la relación; pero pasaron los días y cuando acudieron a preguntar por ella, nadie sabía nada, y fue hasta entonces que decidieron presentar la denuncia.

Otra de las causas del retraso en la intervención de la Fiscalía de Oaxaca directamente en el municipio de San Martín Itunyoso, es porque tienen identificado un grupo criminal en esta población de la Mixteca de Oaxaca. Y la intención, era realizar una operación cuidadosa que no pusiera en riesgo la vida de personas, como sucedió en un operativo de búsqueda de la activista Sandra Domínguez y donde murieron cuatro personas, o en un operativo realizado en San Juan Cotzocón Mixe.

Lee también Detienen a jefe de plaza en Ocotlán, Oaxaca; aseguran arsenal y drogas por 1.5 mdp

Además, dijo que la dinámica en algunas comunidades del estado requieren acciones “quirúrgicas” para no encontrar oposición de los habitantes.

El edil Vilgaid López, miembros del Cabildo municipal e integrantes de su familia trataron de impedir cateos, reveló el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla (en la imagen). | Foto: Juan Carlos Zavala.

Pese a ello, confirmó que el edil Vilgaid López, miembros del Cabildo municipal e integrantes de su familia trataron de impedir los cateos realizados en tres domicilios de la comunidad y las labores de búsqueda.

El Fiscal de Oaxaca también reveló que durante el operativo se extrajo de la comunidad a una joven que reveló información sobre la desaparición de Roxana López, y que estaba siendo obligada a no hablar. Se tomó la decisión, como medida de seguridad, llevarla a la ciudad de Oaxaca; aclaró que no se encuentra detenida.

Únete a nuestro canal! ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr