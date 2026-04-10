Zacatecas.- Este viernes se realizó un despliegue operativo a la Mina Camino Rojo, ubicada en el municipio de Mazapil, luego de los rumores sobre supuestas amenazas, aunque en la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas no se ha recibido ninguna denuncia de la presunta injerencia de grupos del crimen organizado en la vida sindical y laboral en dicho centro minero, precisó el fiscal Cristian Camacho Osnaya.

Este despliegue surgió tras la difusión de una publicación periodística que denunciaba presuntas amenazas del crimen organizado a trabajadores afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, sin que se confirmara el hecho, por parte de las autoridades.

Al respecto, el fiscal afirmó que, hasta el momento, no existen denuncias que sustenten dicha versión sobre la Mina Camino Rojo, localizada en el municipio de Mazapil, operada por Orla Mining al señalar que: “No hay denuncias de extorsión ni de algún otro delito en esta mina ni en otras del estado”, dijo.

Lee también Renuncian al menos 32 policías municipales de Escuinapa tras homicidio de 5 elementos; habrá base de operaciones con fuerzas federales y estatales

Ante esta situación, dijo que el tema se tuvo acercamiento con el Clúster Minero de Zacatecas para abordar esta situación y exhortar a todo el gremio minero a que se recurra a la denuncia, ya que es lo que permitirá iniciar y profundizar las investigaciones.

De igual manera, dijo que este tema se abordó en la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, que integran a todas las instancias de seguridad federal y estatal, donde se determinó que aunque no hay ninguna denuncia sobre el tema, este viernes se enviaría un despliegue operativo a la Mina Camino Rojo, además de que ya han entablado comunicación con Clúster Minero de Zacatecas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr