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Reynosa, Tamaulipas. - Un nutriólogo fue asesinado a balazos por un sujeto que ingresó a su consultorio ubicado en la colonia Petrolera en Reynosa, Tamaulipas.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre estos hechos, pero testigos aseguran haber escuchado al menos tres disparos que se presume, acabaron con la vida del nutriólogo de nombre Jesús Eleazar Garza González.
Trascendió que Garza González salió temprano de su domicilio y se dirigió a un gimnasio para hacer ejercicio y posteriormente, sus familiares perdieron comunicación con él.
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Por tal motivo, acudieron al consultorio ubicado sobre el boulevard Acapulco frente al Hospital de Petróleos Mexicanos.
Al ingresar, encontraron al nutriólogo sin vida y con al menos dos disparos en la cabeza por lo que dieron aviso a las autoridades.
Elementos de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, atendieron el llamado para realizar las investigaciones correspondientes, así como para trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.
Al exterior del consultorio fue localizado un vehículo Mini Cooper, propiedad del médico, hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas.
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