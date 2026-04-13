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Pachuca. - Colapsa el puente que atraviesa el río en la localidad de Zicatlán, en el municipio de Huehuetla, , por lo cual las autoridades han tenido que cerrar el paso de manera preventiva, en tanto se realizan labores para restablecer la circulación.

Las lluvias típicas que se han registrado desde hace dos semanas en la entidad han dañado nuevamente localidades de la Sierra, así como de la región Otomí-Tepehua. En Huehuetla, la fuerte lluvia y el incremento del nivel del río provocaron el colapso del puente provisional que se tenía en la localidad de Zicaatlán.

Ante ello, fue necesario que las autoridades cerraran el paso de manera preventiva para evitar riesgos a la población, mientras se realizan trabajos para restablecer la circulación. En tanto, en Tianguistengo, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos dio a conocer que la comunidad de Chapula registró afectaciones en algunas viviendas.

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Los pobladores tuvieron que ser evacuados para resguardar su seguridad, en tanto se llevan a cabo y saneamiento.

En la localidad de se reportó el ingreso de lodo a las aulas de la escuela telesecundaria 633; sin embargo, no se registran daños de consideración ni personas lesionadas.

Las autoridades señalaron que se mantiene la verificación y el seguimiento de las condiciones en los distintos municipios de Hidalgo que han sido afectados por lluvias y granizadas.

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