Acuña, Coahuila. - Una mujer fue asesinada en el municipio de Acuña, Coahuila, después de que presuntamente un hombre entrara a robar en el rancho “Los Narváez”. El presunto responsable fue detenido.

Fue este lunes que se reportó el hallazgo de una mujer sin vida, por lo que la fiscalía de Coahuila ha iniciado las investigaciones correspondientes. Por protocolo, inicialmente el caso se abre por feminicidio.

Lee también Samuel García presenta nueva alineación del del programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”; suman 10 empresas al proyecto

Según el reporte preliminar, el presunto responsable entró a robar al interior de la vivienda, ubicada sobre la carretera federal 29, sin embargo, fue sorprendido por la esposa de un trabajador. La mujer fue presuntamente golpeada por el agresor hasta matarla.

El gobierno municipal de Acuña informó que, de acuerdo con reportes de la fiscalía de Coahuila, se implementó de inmediato un operativo de búsqueda que permitió la localización de una persona señalada como probable responsable en las inmediaciones del lugar de los hechos, quien coincidía con las características proporcionadas y presentaba indicios que hacen presumir su posible participación.

Lee también Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena; enfrenta segundo caso por peculado en un mes

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr