Tijuana, Baja California.- El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, participó en un encuentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde representó a México ante el Comité de Expertos en Administración Pública. En ese espacio, presentó un modelo de gobierno enfocado en la cercanía con la ciudadanía, la evaluación constante y la coordinación entre instituciones.

El edil explicó que su administración parte de escuchar directamente a la población para diseñar políticas públicas eficaces. “No puede haber una política pública bien aplicada si no incluye la voz de la ciudadanía”, sostuvo.

Asimismo, destacó el respaldo del Gobierno de México para concretar acciones en territorio. Señaló que el acompañamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido clave para fortalecer a los municipios.

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Burgueño subrayó que, en una ciudad fronteriza como Tijuana, la coordinación institucional resulta fundamental ante los retos migratorios, por lo que se requiere una agenda activa y evaluación permanente.

La propuesta fue respaldada por especialistas internacionales. La doctora Andrise Bass señaló que acercar el gobierno a la gente es esencial para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mientras que el exalcalde de Quito, Mauricio Rodas, enfatizó la importancia de la articulación entre los distintos niveles de gobierno.

Finalmente, Burgueño afirmó que estos encuentros permiten intercambiar experiencias y fortalecer un modelo basado en la participación ciudadana y la colaboración institucional, con el objetivo de avanzar hacia un país más justo.

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