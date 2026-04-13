Ante la protesta de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro con paros que afectan la movilidad en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia mañanera de este lunes 13 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró su respaldo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“Nosotros dimos mil 500 millones ahora a la Ciudad, estamos trabajando en terminar la línea 12 hacia el poniente, esa es una inversión del gobierno federal, además de la inversión en el Tren Insurgente que se terminó. Y los trenes hacia Querétaro, hacia Pachuca que también ayudan mucho a la Ciudad de México.

Lee también Sheinbaum: Becas son para que estudiantes tengan "lo mínimo indispensable"; hay "mucha responsabilidad" en los jóvenes, dice

“Y la jefa de Gobierno está invirtiendo también en el Metro y en el Tren Ligero. Hay inversión en el Metro”, declaró al mencionar la remodelación de la Línea 1.

En la Línea 2 (Tasqueña), a pesar de las remodelaciones, los trenes se mantienen constantes y alivian el flujo de gente en la estación. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

La titular del Ejecutivo federal apuntó que se atiende a los trabajadores del Metro, pero “también hay otros temas”.

“No quiero hablar mucho más del Metro porque eso le corresponde a Clara, pero nosotros apoyamos a Clara Brugada”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr