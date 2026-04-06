Durante estas vacaciones de Semana Santa, varios de los principales destinos mexicanos registraron una alta afluencia de turistas.

En Quintana Roo, el Caribe mexicano se posicionó, una vez más, como uno de los destinos turísticos más atractivos a nivel mundial en esta temporada, al superar cifras de 2025 en ocupación hotelera y afluencia de visitantes, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Citó que la entidad alcanzó una ocupación promedio de 80.7%, superando un 78.9% registrado previamente, lo que refleja un incremento sostenido en la demanda turística.

De acuerdo con los registros, se recibió a más de 10 mil turistas adicionales respecto a lo registrado el año anterior. Tan sólo en Semana Santa se recibieron más de 600 mil turistas en los destinos del Caribe mexicano.

Se espera una afluencia total de más de 1.2 millones de visitantes en los distintos destinos del Caribe mexicano durante el periodo vacacional de la Semana Santa.

La gobernadora destacó que estas cifras consolidan al estado como uno de los destinos más vibrantes y buscados del país y del mundo, especialmente durante las temporadas vacacionales que tienen alta demanda.

Sinaloa, con afluencia extraordinaria

En esta semana, Sinaloa tuvo una ocupación hotelera de 84%, con más de 2.6 millones de turistas, aseguró la Secretaría de Turismo estatal, con una afluencia “extraordinaria”, calificó.

“En Sinaloa cerramos esta Semana Santa con extraordinarios resultados. En Mazatlán registramos una ocupación hotelera de 86%, con una afluencia de 625 mil personas y una derrama económica de mil 819 millones de pesos. A nivel estatal, alcanzamos 84% de ocupación hotelera, con más de 2.6 millones de turistas y una derrama superior a los 3 mil 648 millones de pesos”, destacó Mireya Sosa Osuna, titular de Turismo de Sinaloa.

En un comunicado, indicó que los resultados reflejan la coordinación y compromiso de todos los sectores.

También reconoció a toda la cadena de valor del sector turístico, así como a las y los turistas y visitantes por elegir visitar las playas y Pueblos Mágicos de esta entidad.

“Seguimos trabajando con una visión clara: que el turismo sea motor de desarrollo y bienestar, porque en Sinaloa el turismo genera prosperidad compartida”, afirmó Sosa Osuna.

Guerrero, ocupación mayor a 90%

En esta entidad, la ocupación hotelera promedio durante la Semana Santa alcanzó 93%; con Acapulco llegó a 94.6%; Taxco, a 100%, e Ixtapa por encima de 90%, informó la gobernadora Evelyn Salgado.

A través de sus redes sociales, la mandataria indicó que estas cifras son un “reflejo de la confianza de quienes eligen nuestros destinos para descansar y disfrutar estos días”

Señaló que todos los sectores en Guerrero trabajan con el compromiso de que “cada visitante viva una temporada segura, tranquila y llena de momentos inolvidables”. Y destacó la limpieza de las playas y los operativos de seguridad.