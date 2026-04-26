Teotihuacán, Méx. - Autoridades de la Zona Arqueológica de Teotihuacán implementaron este domingo un nuevo dispositivo de seguridad con la instalación de cinco arcos detectores de metales, uno en cada acceso, luego de que Julio César realizara disparos desde la Pirámide de la Luna el pasado 20 de abril, y mató a una turista canadiense e hirió a 13 más y él, luego, se suicidó.

¿Cómo funcionan los detectores de metal en Teotihuacán?

Los arcos, de 70 centímetros de ancho por 1.80 metros de alto, están equipados con sensores laterales y un cronometraje digital en la parte superior.

Al activarse, los vigilantes, custodios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y elementos de la Policía Auxiliar realizan una segunda revisión con detectores manuales (paletas).

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El protocolo de ingreso ahora incluye, en primer lugar, la revisión de mochilas, bolsas y bultos por parte de la Guardia Nacional, seguida de la colocación de pertenencias en una mesa y el paso por los arcos.

Los vehículos también son inspeccionados para evitar el ingreso de objetos punzocortantes u otros elementos peligrosos.

🛡️ Implementan mayor seguridad en Teotihuacán



La Zona Arqueológica de Teotihuacán ahora cuenta con cinco arcos detectores de metales, uno en cada acceso; así es el nuevo operativo de seguridad: #VIDEO: @ROALDIN | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/qLHthRsCRs — El Universal (@El_Universal_Mx) April 26, 2026

"Yo me siento seguro", dicen turistas en Teotihuacán

Turistas se mostraron en general tranquilos y confiados con las nuevas medidas, a las que calificaron como “normales” o “necesarias”, aunque algunos pidieron que sean aún más rigurosas.

Jonathan, originario de Zacatecas, visitó el sitio con su hermano y su papá. “Lo cotidiano, como cuando uno va a cualquier lugar. Yo me siento seguro, es lo que ve uno día a día. Ya la teníamos programada la visita desde antes, sí o sí íbamos a venir, pero no sabíamos cómo iba a ser después de lo del 20”, comentó.

Miguel, quien llegó en bicicleta desde Zumpango con amigos, relató que incluso revisaron sus herramientas: “Pese a que traemos herramienta, aun así nos checaron toda y estuvo muy bien. Nos sentimos seguros por la seguridad que hay afuera. Es lamentable lo que pasó, pero se siente un ambiente seguro”.

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Johan Rodríguez, de la Ciudad de México, acudió con su tía y prima de Atizapán de Zaragoza. “Sí nos revisaron a todos al entrar, también el vehículo. Están buenas las medidas de seguridad. Uno creería que no son necesarias, sabemos que México es peligroso, pero por otros motivos… Para mí es la primera vez que escucho algo parecido”. Él y su familia consideran el incidente como un “hecho aislado” y no sintieron miedo durante su estancia.

Eduardo Arriba, de Argentina, opinó que estas medidas “deberían haber estado hace mucho tiempo” porque “la sociedad está muy contaminada y no se sabe lo que puede pasar”. “Lógicamente me siento más seguro”, contó y consideró que los guardias deben estar capacitados para detectar intentos de ocultar objetos.

José Luis Téllez, visitante de la Ciudad de México, valoró positivamente la instalación de los arcos, pero pidió más tecnología: “Deben implantar algo más funcional, ya sea una banda o algo que sirva más para la revisión… debe ser más rigurosa”.

Eliuth Mendoza, de Texcoco, señaló: “Con el arco detector mejora un poco la seguridad y ya con lo que pasó el lunes es aceptable. Lamentablemente, siempre tenemos que esperar a que pase algo grave para tomar las medidas que se supone que deberíamos tomar desde antes”. Hizo un llamado a los turistas a seguir visitando los sitios patrimoniales.

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Juan Jesús Neri, turista de Guadalajara, consideró que la medida “se me hizo bien por lo último que ha estado pasando. Me siento más seguro con los detectores y pienso que sí va a funcionar. Esperemos que no vuelva a pasar como lo que ocurrió el lunes”.

Este domingo, la afluencia de visitantes fue mayor que en los días anteriores, impulsada porque la entrada es gratuita para turistas nacionales. La mayoría de los consultados coincidió en que las medidas les generan mayor tranquilidad y que no modificaron sus planes de visita pese al incidente del 20 de abril.

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