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Una víctima del ataque con arma de fuego en , el pasado 20 de abril, egresó por alta voluntaria del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, informaron la y el IMSS-Bienestar.

Lo anterior, "tras presentar evolución favorable", refirieron las instituciones de salud que han participado en la atención médica.

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Detallaron que tres personas continúan bajo seguimiento médico gratuito e integral en esta unidad, por parte de un equipo interdisciplinario de especialistas en ortopedia, medicina interna, cirugía general y psicología.

El pasado lunes se registró un ataque con arma de fuego en la pirámide de la Luna, en Teotihuacán, Estado de México (Edomex), por el que falleció una turista canadiense y resultaron heridos 13 turistas extranjeros, de Estados Unidos, Brasil, Rusia y Países Bajos.

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dft

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