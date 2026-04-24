Una víctima del ataque con arma de fuego en Teotihuacán, el pasado 20 de abril, egresó por alta voluntaria del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, informaron la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar.

Lo anterior, "tras presentar evolución favorable", refirieron las instituciones de salud que han participado en la atención médica.

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Detallaron que tres personas continúan bajo seguimiento médico gratuito e integral en esta unidad, por parte de un equipo interdisciplinario de especialistas en ortopedia, medicina interna, cirugía general y psicología.

El pasado lunes se registró un ataque con arma de fuego en la pirámide de la Luna, en Teotihuacán, Estado de México (Edomex), por el que falleció una turista canadiense y resultaron heridos 13 turistas extranjeros, de Estados Unidos, Brasil, Rusia y Países Bajos.

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