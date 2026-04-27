Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya dio a conocer que en la próxima firma del convenio de subsidio al consumo eléctrico con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad les planteará las inquietudes de los usuarios ante los altos cobros que registran en sus recibos recientes.

Informó que tiene programada una reunión el próximo jueves, con el superintendente de la paraestatal que reside en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con el que va a platicar y conocer sus puntos de vista sobre el tema de los cobros que se realizan a los usuarios.

En su tradicional conferencia semanal externó que como todos los años, se celebra un convenio para que los consumidores de energía eléctrica gocen de un subsidio que entra en vigor el día primero de mayo y concluye el día último se octubre.

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Señaló que en el más reciente expedición de recibos de la Comisión Federal de Electricidad, los ciudadanos han elevado sus quejas, al considerar que estos llegaron muy altos, en algunos casos, los cobros se han duplicado con relación al mismo periodo de 2025.

Rocha Moya indicó que ante esta situación que se presenta va aprovechar el próximo jueves, su reunión con funcionarios de esta dependencia para platearle esta problemática y conocer sus puntos de vista, sobre lo que sucede en cuanto a las tarifas que se aplican.

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