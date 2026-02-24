Naucalpan, Méx.- La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) alertó sobre un descenso importante de temperatura en territorio mexiquense, derivado de condiciones de cielo despejado nocturno y ambiente seco que favorecerán heladas está noche.

De acuerdo con el Sistema Mexiquense de Alerta Temprana Hidrometeorológica, el periodo crítico será de las 21:00 horas de este 24 de febrero a las 09:00 horas del 25 de febrero, cuando se prevé un moderado descenso térmico.

Las temperaturas más bajas, de -2 a -5 grados centígrados, se registrarán en zonas altas como el Nevado de Toluca, la región de los volcanes y las sierras de Acambay, Temoaya, Atlacomulco, Amecameca, Atlautla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Jilotzingo, Otzolotepec, Otumba, Teotihuacán, Xalatlaco, Xonacatlán y Zinacantepec.

En municipios como Acolman, Atenco, Axapusco, Calimaya, Capulhuac, Chiautla, Coyotepec, El Oro, Huehuetoca, Hueypoxtla, Juchitepec, Lerma, Metepec, Morelos, Nopaltepec, Ocoyoacac, Tecámac, Temascalapa, Temascalcingo, Tenango del Valle, Tepatlaxco, Tequixquiac, Tianguistenco, Tlalmanalco y Toluca, el termómetro podría descender de 1 a -2 grados centígrados.

Se reportan bajas temperaturas en el Estado de México. Foto: Especial.

Mientras que en demarcaciones como Chalco, Chapa de Mota, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Jilotepec, Naucalpan, Nextlalpan, Nicolás Romero, Tepotzotlán, Texcalyacac, Texcoco, Valle de Chalco, Villa Allende, Villa del Carbón, Villa Victoria y Zumpango se esperan temperaturas frías de entre 2 y 5 grados centígrados.

Ante este panorama, la CAEM exhortó a la población a extremar precauciones por temperaturas frías y heladas que pueden provocar hipotermia, enfermedades respiratorias y complicaciones en personas vulnerables.

También recomendó abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, mantenerse hidratados y completar esquemas de vacunación.

Asimismo, pidió precaución al circular por carreteras ante posibles bancos de niebla y evitar el uso inadecuado de chimeneas, anafres y calentadores eléctricos, ya que pueden provocar intoxicaciones, cortos circuitos, quemaduras e incluso incendios.

