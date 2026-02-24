El diputado local del PAN Diego Garrido presentó una iniciativa para que los concejales puedan presentar “solicitudes ciudadanas de gestión preferente” ante la alcaldía.

Su propuesta plantea modificar la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para que una de las obligaciones de los concejales sea presentar, en los primeros cinco días de cada mes, 30 solicitudes ciudadanas de gestión preferente en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos recabadas con las y los vecinos para su atención en un periodo no mayor a 30 días naturales por parte de la alcaldía y las áreas administrativas correspondientes.

Asimismo, se propone que la alcaldía informe al Concejo, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, sobre la viabilidad, programación o ejecución de las gestiones incluidas en dicho listado, garantizando en todo momento el derecho a la buena administración y los principios de transparencia.

Diego Garrido recordó que las y los concejales tienen en su catálogo de gestiones materias específicas como: bacheo, alumbrado público, limpieza de calles, poda de árboles, señalización, uso indebido del espacio público, proyectos comunitarios u observaciones al presupuesto, “sin embargo, en muchos casos su función se ve limitada por la práctica del día a día, además de que en ocasiones el tiempo de respuesta o realización del servicio puede variar de acuerdo a la suficiencia presupuestal, a programaciones, la demanda del servicio en la infraestructura”.

Desde tribuna, el legislador destacó que con esta propuesta se busca fortalecer la figura de los concejales.

“Por eso proponemos el día de hoy una reforma para que, institucionalmente, soportemos y fortalezcamos esta figura de concejal y tenga así la facultad de proponer gestiones preferentes cada inicio del mes. Dentro de los primeros cinco días del mes, el concejal podrá llegar con un listado de petición de 30 solicitudes de gestión ciudadana, peticiones vecinales y de esta forma trascender a que la alcaldía esté obligada a hacer esas 30 gestiones con sus áreas administrativas”, precisó.

