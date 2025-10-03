Bogotá.- El presidente Colombia, Gustavo Petro, pidió al gobierno de Estados Unidos que no se entrometa en la política interna del país, tras las acusaciones de su representante ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Mike Waltz, de que el gobierno colombiano "socava el progreso para lograr una paz sostenida".

"El Consejo de Seguridad no tutela nuestra política de paz. Esta es soberana (...) Le solicito respetuosamente al gobierno de los EU no entrometerse en la política interna de Colombia", escribió Petro en X.

La publicación del mandatario llega después de que Waltz cuestionara la gestión de Petro durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York sobre el informe trimestral de la Misión de Verificación del acuerdo firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC, en un contexto de alta tensión diplomática entre Bogotá y Washington por la revocatoria de la visa de Petro.

Lee también EU critica en la ONU políticas "irresponsables" del presidente colombiano Petro

"Desafortunadamente, el gobierno actual de Colombia continúa la polarización y socava el progreso para lograr una paz sostenida (...) Las políticas de Petro en seguridad y paz, tanto en Colombia como en el mundo, son francamente irresponsables", afirmó Waltz.

Petro acusa "posición errada de EU" en narcotráfico

Petro aclaró que, según la "declaración unilateral de Colombia", el Consejo de Seguridad "tutela solo el proceso de paz con las FARC" que, aseguró, su administración está cumpliendo.

"La posición errada de los EU en materia de narcotráfico, de trata de personas y ahora del proceso de paz con las FARC, (lo) que busca es el cambio de nuestra posición sobre el genocidio de Gaza, (y) no es aceptada por nuestro gobierno", agregó el mandatario izquierdista.

Esta no es la primera vez que Petro pide a Estados Unidos mantenerse al margen de los asuntos internos colombianos. En julio hizo un llamado similar luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, criticara la condena en primera instancia por sobornos al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Lee también "Trump merece ir a la cárcel si sigue apoyando el "genocidio en Gaza", acusa Petro

La relación con EU, principal socio comercial de Colombia, ha tenido varios sobresaltos desde enero, cuando Donald Trump volvió a la Casa Blanca y Petro negó el ingreso de dos aviones con deportados de EU alegando que no recibían un trato "digno".

La tensión se intensificó la semana pasada con la decisión del Departamento de Estado de retirarle la visa, luego de que Petro participara en Nueva York en una manifestación propalestina e instara a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes para frenar lo que calificó de "genocidio" de Israel en Gaza.

"Lo que sucede en Gaza es un genocidio y los que lo cometen deber ser juzgados como fueron juzgados los genocidas nazis en Nuremberg", concluyó Petro en su publicación de hoy.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc