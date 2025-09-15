Bad Bunny no se quiere ir de Puerto Rico, es por ello que decidió extender su residencia en el Coliseo José Miguel Agrelot por una noche más.

La noticia fue dada a conocer por el propio cantante a través de un breve pero significativo mensaje que compartió en su cuenta oficial de Instagram: "Una más", escribió.

Esta última función se realizará el sábado 20 de septiembre y la venta de boletos arrancará el miércoles y será exclusiva para residentes de Puerto Rico.

Sin embargo, para todos aquellos fans que se quedaron con las ganas de ver al Conejo Malo actuando en vivo, hay una sorpresa especial; y es que, esta última fecha será transmitida al mundo entero vía streaming.

¿Dónde ver en vivo en último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico?

En un segundo mensaje que compartió en sus historias de Instagram, Benito reveló que se unió con Amazon para llevar su música a todo el planeta.

Es por ello que el último concierto del reggaetonero podrá verse a través de Prime Video, la app de Amazon Music y el canal de Twitch de Amazon Music.

La noticia generó una oleada de reacciones por parte de los fans, quienes no solo agradecieron al intérprete de "Baile inolvidable", sino que pidieron más fechas:

"¡Y uno más y uno más! Cien años, cien años, ¡vivan nosotros!", "Literalmente no te quieres ir de allí", "te amo Benito, gracias", "El mejor del mundo", "Un éxito", "Histórico"; son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La colaboración con Amazon va más allá del concierto. Ambas partes impulsarán proyectos enfocados en educación, agricultura y desarrollo económico. Entre ellos se incluyen la construcción de una escuela con programas de STEM, iniciativas para fortalecer la producción local de alimentos y la creación de la tienda digital “comPRa Local”, donde se promocionarán productos, libros y música puertorriqueña bajo el sello “Hecho en PR”.

Desde julio pasado, Bad Bunny se ha presentado todos los fines de semana en el Coliseo, acumulando más de 30 shows e invitados especiales que van desde Ricky Martin hasta Belinda.

Benito llegará a tierras Aztecas en diciembre próximo con su gira "Debía tirar más fotos", para ofrecer ocho noches en el estadio GNP Seguros.

