Ricky Martin disfrutó como fan y junto a su hijo Santino, de 16 años, del concierto de Bad Bunny, y no lo hicieron desde la primera fila, sino desde el escenario donde cantó el "Conejo malo" como parte de su gira "No me quiero ir de aquí".

El cantante de 53 años mostró sus mejores pasos de baile en el Coliseo de San Juan, donde Bad Bunny dará una serie de 30 durante tres fines de semana consecutivos hasta septiembre, estos espectáculos están abiertos exclusivamente a residentes puertorriqueños y a alguna que otra celebridad.

Santino, su hijo mayor, presumió el momento en sus redes y mostró el inmejorable ambiente del show.

Valentino, hijo mayor de Ricky Martin presume foto con Bad Bunny en su concierto.

La faceta paternal de Ricky Martin

Santino, quien estuvo con su padre Ricky Martin en el concierto de Bad Bunyy, nació el 9 de agosto de 2008 mediante gestación subrogada junto con su hermano gemelo Matteo. Santino y Matteo tienen dos hermanos más, Lucía y Renn, la primera nació el 24 de diciembre de 2018, mientras que Renn llegó al mundo el 29 de octubre de 2019, también por gestación subrogada.

Hace unos días Ricky Martin enterneció las redes tras compartir unas fotografías con sus dos hijos menores, Lucía y Renn, en una aparecen desayunando juntos y en otra jugando.

Ricky Martin con sus hijos menores Lucía y Renn.

