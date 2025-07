PETA denuncia que Bad Bunny usa gallinas en los conciertos de su residencia musical "No me quiero ir de aquí" No es la primera vez que la organización arremete contra Bad Bunny, en el año 2024 la organización criticó que el artista utilizara un caballo como parte de la gira "The Most Wanted Tour"

Foto: EFE/ Thais Llorca