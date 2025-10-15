Más Información

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó el miércoles por la noche que su país reanudará los combates en la Franja de Gaza si no respeta el acuerdo de cese el fuego, según un comunicado de su oficina.

"Si Hamas rechaza respetar el acuerdo, Israel, en coordinación con , reanudará los combates y actuará para una derrota total de Hamas", señaló el comunicado.

Katz reaccionaba al anuncio del grupo islamista palestino, que antes dijo haber entregado todos los restos de los rehenes en Gaza a los que pudo acceder, lo que según el ministro israelí es una violación del acuerdo que estipula que "Hamás debe entregar todos los rehenes muertos que tengan".

