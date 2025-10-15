Más Información

Canciller De la Fuente sostiene encuentro con Marco Rubio en Washington; revisan avances de seguridad fronteriza

Canciller De la Fuente sostiene encuentro con Marco Rubio en Washington; revisan avances de seguridad fronteriza

EU aplicará nueva multa de 5 mil dólares, más de 92 mil pesos, a quienes crucen ilegalmente la frontera

EU aplicará nueva multa de 5 mil dólares, más de 92 mil pesos, a quienes crucen ilegalmente la frontera

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Trump autoriza a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, revela el New York Times

Trump autoriza a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, revela el New York Times

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Concanaco pide condonar o suspender pago de servicios e impuestos a comercios afectados por lluvias

Concanaco pide condonar o suspender pago de servicios e impuestos a comercios afectados por lluvias

Marina y Sedena aumentan despliegue de elementos en estados afectados por lluvias; reparten medicinas y despensas

Marina y Sedena aumentan despliegue de elementos en estados afectados por lluvias; reparten medicinas y despensas

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

SAT se dice abierto al diálogo con sus trabajadores tras paro de labores

SAT se dice abierto al diálogo con sus trabajadores tras paro de labores

BBVA México se disculpa con usuarios por falla en su sistema y asegura que “fue un problema de fierros”

BBVA México se disculpa con usuarios por falla en su sistema y asegura que “fue un problema de fierros”

Desaparecen dos mujeres en Mazatlán; una de ellas es la buscadora María de los Ángeles Valenzuela

Desaparecen dos mujeres en Mazatlán; una de ellas es la buscadora María de los Ángeles Valenzuela

Sube un peso la tarifa del Mexibús y Mexicable en el Estado de México

Sube un peso la tarifa del Mexibús y Mexicable en el Estado de México

El ala militar de afirmó que ha cumplido con sus obligaciones y ha devuelto a todos los rehenes vivos y los cuerpos de todos los rehenes muertos “a los que ha podido acceder”.

Añadió que “lo que queda de los cuerpos de los rehenes (que no fueron devueltos) requiere un gran esfuerzo y equipo especial para buscarlos, y estamos haciendo para resolver este asunto”.

Anteriormente, Hamas anunció que trasladaría los de dos rehenes más esta noche.

Lee también

Los mediadores han advertido que el grupo islamista podría tardar semanas en localizar los cuerpos de todos los rehenes, debido al nivel de destrucción en la , reportó el medio The Times of Israel.

El medio recordó que "se creará un grupo de trabajo internacional conjunto para localizar los cuerpos desaparecidos, y un equipo egipcio ya está operando en la Franja para localizar y extraer a los ".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre. Foto: iStock / metamorworks / Renapo

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre

Ciudadanía. iStock/ insta_photos

La mayoría de estadounidenses no podría aprobar el examen de ciudadanía: Aquí las preguntas más “difíciles”

Visa de trabajo. Foto: iStock

Adiós a la visa H-1B de $100,000: Conoce la visa TN, tu pase como profesional mexicano a Estados Unidos

Aguinaldo de 30 días: cuándo entra en vigor la nueva ley y cuánto te tocaría cobrar. Foto: Adobe

Aguinaldo de 30 días: cuándo entra en vigor la nueva ley y cuánto te tocaría cobrar

Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, hora, ruta y todo sobre el baile de "Thriller" en el desfile más terrorífico del año. Foto Gabriel Pano / El Universal

Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, hora, ruta y todo sobre el baile de "Thriller" en el desfile más terrorífico del año