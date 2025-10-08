El diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) propuso crear una Unidad Especializada de Seguridad en Carreteras, dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Guardia Nacional.

En su iniciativa señaló que es necesario que la Sedena organice y opere la investigación y combate de delitos en las carreteras del país, mediante la unidad, ante los reportes de “cifras alarmantes de robo de vehículos automotores”.

“Es necesario establecer que la seguridad pública y el combate al delito en carreteras son de jurisdicción federal, por lo que se integra a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional como actores clave en la administración de estas vías, reconociendo sus atribuciones en materia de seguridad”, refiere el documento.

Detalla que el robo de unidades de transporte es uno de los delitos de mayor impacto en las carreteras federales, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) “reporta cifras alarmantes de robo de vehículos automotores”.

Por ejemplo, en 2023 se registraron 137 mil 386 unidades robadas a nivel nacional, y hasta agosto de 2025, la cifra ya alcanzaba las 78 mil 282 unidades. “Es particularmente preocupante la modalidad con violencia, que representa una proporción significativa de estos delitos, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de los conductores y pasajeros”, especifica la iniciativa.

La propuesta del diputado morenista plantea modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Guardia Nacional.

Las modificaciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal plantean establecer que a la Sedena le corresponde establecer, organizar y operar, a través de la Guardia Nacional, una Unidad Especializada de Seguridad en Carreteras.

“Con atribuciones específicas para la prevención, investigación y combate de delitos en las vías generales de comunicación, así como para la vigilancia, supervisión y regulación del tránsito en el ámbito de su competencia, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y demás autoridades federales, estatales y municipales”, especifica.

En la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal propone establecer que la seguridad pública en carreteras y puentes le corresponderá a la Guardia Nacional; y se podrá coordinar con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para implementar políticas, programas y operativos de seguridad pública en las vías generales de comunicación, así como para el intercambio de información relevante para la prevención y combate de delitos.

Finalmente, en la Ley de la Guardia Nacional propone establecer mecanismos permanentes de coordinación y colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, las fiscalías federales y estatales, y las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, para el intercambio de información, la planeación de operativos conjuntos y la atención integral de incidentes en las carreteras federales.

Así como determinar que la Unidad Especializada de Seguridad en Carreteras contará con la estructura, personal, equipamiento y capacitación necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones en las vías generales de comunicación, incluyendo el uso de tecnologías de inteligencia y sistemas de monitoreo avanzados para la prevención y reacción ante hechos delictivos.

kicp