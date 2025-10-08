Este miércoles 8 de octubre falleció el periodista Carlos Ferreyra Carrasco.

En sus redes sociales, Raymundo Riva Palacio informó que Ferreyra Carrasco, "un periodista de los de verdad, consecuente, congruente y libre, acaba de fallecer".

Carlos Ferreyra Carrasco fue editor de la sección Mundo en EL UNIVERSAL, corresponsal de Prensa Latina y reportero en Excélsior y unomásuno.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, será velado el día de mañana en Santa Fe.

