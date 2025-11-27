Alianza In México lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al incrementar el impuesto del 2% en las plataformas digitales de Ciudad de México.

En un comunicado, la asociación advirtió que la decisión podría tener un impacto importante y regresivo en las plataformas, de las cuales dependen miles de personas, y recordó que en junio pasado la SCJN declaró la inconstitucionalidad de ese impuesto en un juicio relativo al del Código Fiscal.

Acusó que lo anterior da un trato fiscal discriminatorio contra otros prestadores de servicios similares, poniendo en duda el cumplimiento de México con sus compromisos comerciales internacionales, refiriéndose a los del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Respecto al impacto económico, la asociación declaró que esta medida podría tener un efecto negativo más allá, debido a que afectará a las comunidades de repartidores, a los negocios y a los consumidores.

Resaltó que la economía digital es un factor fundamental hoy en día, ya que ayuda al crecimiento económico, en el desarrollo de oportunidades, así como la expresión económica de innovación e inclusión con la tecnología.

De esta forma, Alianza In México reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la economía digital, impulsando así un crecimiento económico que beneficie a repartidores, comerciantes y consumidores del país.

