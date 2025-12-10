La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), adjudicó al Grupo III, integrado por seis empresas encabezadas por ICA, el contrato para la construcción del nuevo corredor de trolebús de Ixtapaluca, que será la ampliación de la Línea Santa Martha-Chalco.

El fallo favoreció al Grupo III, integrado por seis empresas encabezadas por ICA Constructora y sus filiales, con una propuesta de mil 721 millones 19 mil 127 pesos, que fue considerada como la más competitiva entre las tres ofertas técnicamente solventes.

“El Proyecto integral para la construcción del corredor con autobuses de alta capacidad tipo trolebús en Ixtapaluca, Estado de México”, consiste en la ampliación de la actual línea de trolebús que conecta Santa Martha con Chalco, con lo que se incorporará un nuevo tramo que beneficiará directamente a los habitantes de Ixtapaluca, Valle de Chalco y Los Reyes La Paz.

El consorcio ganador obtuvo el mayor puntaje (91.33 puntos) en la evaluación combinada técnica-económica, superando a los otros dos grupos solventes: Grupo I (Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores-Proacon-ADM) y Grupo IV (Impulsora de Desarrollo Integral-Entia).

Dos participantes más, Alfa Proveedores y el Grupo II (Gami-Recal), fueron desechados por no alcanzar el mínimo técnico requerido.

Las obras iniciarán el próximo 15 de diciembre de 2025 y deberán concluir en un plazo de 540 días naturales (aproximadamente 18 meses). La firma del contrato está programada para el viernes 12 de diciembre.

Con esta adjudicación, el gobierno federal y estatal dan un paso definitivo para hacer realidad uno de los proyectos de transporte público más esperados en el oriente del Estado de México, que desde hace más de una década ha sido demandado por organizaciones vecinales y autoridades locales.

La ampliación del Trolebús Chalco-Santa Martha se convierte a este sistema en una de las principales arterias de movilidad sustentable de la Zona Metropolitana del Valle de México, consolidando una red de transporte eléctrico de alta capacidad que ya incluye el Trolebús Elevado Iztapalapa y el Cablebús.

Entre los principales beneficios del nuevo sistema de transporte para la región sur oriente del Valle de México, es el incremento diario de pasajeros, de hasta 350 mil, además de que el nuevo corredor reducirá significativamente los tiempos de traslado entre Ixtapaluca y la conexión con la Línea A del Metro.

El nuevo proyecto de transporte será sustentable y cero emisiones.

Al tratarse de trolebuses eléctricos, se evitará la emisión de miles de toneladas de dióxido de carbono al año en una de las zonas más contaminadas del Valle de México.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno esperan que se retire de la circulación cientos de microbuses y combis que actualmente saturan la autopista México-Puebla y la calzada Ignacio Zaragoza, principalmente.

