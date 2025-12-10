La secretaría de Obras y Servicios (Sobse) lanzó la licitación para la construcción de la segunda etapa de la Clínica Especializada Condesa que se ubica en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En la Gaceta de la Ciudad de México, la dependencia publicó la convocatoria para las empresas constructoras interesadas. El fallo se dará a conocer el próximo 2 de enero.

Se prevé que inicie su construcción el próximo 3 de enero, con un tiempo estimado de trabajos de 217 días naturales.

Las empresas interesadas deberán cumplir como requisito contar con un capital contable de 26 millones 700 mil pesos.

La segunda etapa de la Clínica Especializada Confesa está ubicada en Francisco Morazán en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El pasado 30 de Noviembre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que en febrero será inaugurada una Clínica Condesa en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En el marco del Día Mundial del Sida, que se conmemora este 1 de diciembre, la mandataria capitalina detalló que, con una inversión de 60 millones de pesos, esta Clínica, que será la tercera que haya en la Ciudad, será la más grande, la más hermosa y la que va a tener la mayor y mejor atención.

