Durante los meses de diciembre de 2025 a febrero de 2026 se espera que las temperaturas mínimas en el Valle de México sean más cálidas y estén por arriba del promedio histórico, por lo que se espera un invierno más cálido, lo cual es consistente con los escenarios de cambio climático, explicó el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, Fabián Vázquez Romaña.

Durante la conferencia de prensa “Acciones para la Temporada Invernal 2025-2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México”,el coordinador señaló que para el trimestre de diciembre a febrero se prevé que la precipitación esté por debajo o cerca del promedio (se trata de meses en los que llueve poco), mientras que las temperaturas mínimas estarán por arriba de lo normal, desde 0.5 hasta 3 grados Celsius.

“Estamos esperando que tanto diciembre, enero y febrero las mínimas sean más cálidas que el promedio de la climatología y esto es bastante consistente con lo que se ha presentado ya desde hace varios años”, dijo.

Por otro lado, recordó que en esta temporada se tienen pronosticados 48 frentes fríos; hasta ahora van 19, por lo que se esperan al menos otros cinco sistemas frontales en diciembre y seis más en enero, que son los meses más fríos y en los que se presenta la mayor cantidad de inversiones térmicas.

Advirtió que aunque el invierno sea más cálido, esto no quiere decir que no haya eventos extremos que provoquen bajas temperaturas, como los frentes fríos.

