A fin de salvaguardar las prácticas, conocimientos y expresiones que las comunidades reconocen como parte de su identidad cultural, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) crea cada año la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Pero, ¿cuántas declaratorias tiene México y cuáles son?

Según la página oficial de la Unesco, luego de que esta reconociera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la alcaldía Iztapalapa, México queda con 13 costumbres en la lista.

¿Qué patrimonios inmateriales ha reconocido la Unesco en México?

En 2023 declaró el bolero: identidad, emoción y poesía hecho canción. En 2019 declaró los procesos artesanales para la elaboración de Talavera en Puebla y Tlaxcala. En 2018 declaró la romería de Zapopan. En 2016 declaró la charrería, tradición ecuestre en México. En 2012 declaró las artes indígenas del pueblo totonaca de Veracruz. En 2011 declaró el mariachi, música de cuerda, canto y trompeta. En 2010 los parachikos, la cocina tradicional mexicana y la pirueka. En 2009 declaró la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado. Así como la ceremonia y ritual de los voladores. En 2008 declaró las fiestas indígenas dedicadas a los muertos.

