Más Información
“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU
A fin de salvaguardar las prácticas, conocimientos y expresiones que las comunidades reconocen como parte de su identidad cultural, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) crea cada año la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Pero, ¿cuántas declaratorias tiene México y cuáles son?
Según la página oficial de la Unesco, luego de que esta reconociera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la alcaldía Iztapalapa, México queda con 13 costumbres en la lista.
Lee también "Felicidades, Iztapalapa, este logro es de todas y todos"; Brugada celebra declaratoria de la UNESCO
¿Qué patrimonios inmateriales ha reconocido la Unesco en México?
- En 2023 declaró el bolero: identidad, emoción y poesía hecho canción.
- En 2019 declaró los procesos artesanales para la elaboración de Talavera en Puebla y Tlaxcala.
- En 2018 declaró la romería de Zapopan.
- En 2016 declaró la charrería, tradición ecuestre en México.
- En 2012 declaró las artes indígenas del pueblo totonaca de Veracruz.
- En 2011 declaró el mariachi, música de cuerda, canto y trompeta.
- En 2010 los parachikos, la cocina tradicional mexicana y la pirueka.
- En 2009 declaró la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado.
- Así como la ceremonia y ritual de los voladores.
- En 2008 declaró las fiestas indígenas dedicadas a los muertos.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]