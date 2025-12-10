La mañana de este miércoles, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos en el paso de los trenes y saturación en los andenes en varias líneas, lo que generó molestias y múltiples quejas en redes sociales por la falta de trenes, la lentitud de los recorridos y las detenciones prolongadas.

En la Línea 12, usuarios denunciaron que los trenes no avanzaban: “Buen día, ¿qué pasa en #Línea12? Las estaciones están llenísimas y el tren no pasa, ya tardó más de 10 minutos dirección Mixcoac”, escribió una usuaria; otro pasajero añadió: “¿Qué sucede en Línea 12? No pasa hace más de 10 minutos”.

El STC respondió: “Buen día. En este momento la Línea 12 presenta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda”.

Lee también La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de la Unesco

En la Línea 7, pasajeros también reportaron falta de avance, un usuario señaló: “Refinería L7 dirección Barranca, sin afluencia de gente, parada 10 minutos”; otro mensaje expresó: “¿Sí van a avanzar sus trenes en L7? No es posible que no haya avance, y no digan que es lento, simple y sencillamente no hay avance”.

El STC contestó: “Buen día. Se registra alta afluencia en la Línea 7. Se agiliza el avance de los trenes”.

En la Línea 1, el descontento aumentó debido a los tiempos de espera; usuarios escribieron: “Línea 1 dirección Pantitlán, agilicen su servicio, no pasa ningún tren en terminal” y “Línea 1 con avance lento y alta afluencia desde Pantitlán”.

En la Línea 3, los pasajeros reportaron recorridos lentos y detenciones prolongadas: “Va bien lento el Metro de la Línea 3, como siempre, haciendo paradas eternas”; otro usuario expresó: “L3, ¿por qué estamos detenidos en Zapata?”.

La Línea 8 también presentó retrasos. Un usuario contestó a los reportes oficiales: “No es verdad, Línea 8 viene lento”, sumando quejas al resto de las líneas afectadas durante la mañana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL